Справороссы выступили за отмену обязательной маркировки антибиотиков

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о необходимости срочной приостановки обязательной маркировки лекарственных препаратов QR-кодами. Это необходимо сделать для предотвращения дефицита лекарств в аптеках, уверен лидер эсеров.

"Сегодня, когда мы наблюдаем рост показателя заболеваемости COVID-19 на всей территории Российской Федерации, граждане столкнулись с серьезнейшей проблемой повсеместного исчезновения с прилавков аптек необходимых лекарственных препаратов – от простейших до жизненно важных. Начался тот дефицит лекарств в стране, о котором партия "Справедливая Россия" предупреждала в мае 2020", – отметил Миронов.

На основании многочисленных заявлений медицинских и фармацевтических предприятий о том, что они не успеют подготовиться к запуску системы маркировки, фракция СР в Госдуме предложила правительству в период пандемии COVID-19 отложить введение системы маркировки лекарственных средств как минимум до 1 января 2021 года.

Несмотря на это, положительной реакции не последовало. В итоге аптеки не имеют права продавать продукцию без QR-кодов на вторичной (потребительской) упаковке, что сформировало дефицит лекарств, в том числе жизненно важных, и спровоцировало резкий рост цен на них. Большинство аптек столкнулось с ситуацией некачественной маркировки, из-за чего продажа лекарственных препаратов становится технически невозможной, говорит Сергей Миронов.

В настоящее время заканчиваются лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, которые аптеки имеют право продавать без требуемой маркировки. В связи с этим наблюдается резкий рост цен на отечественные лекарства – до 200-500%. Так, валидол до маркировки стоил 5 рублей за 10 таблеток. Теперь цена: 30 рублей. Цитрамон стоил 6 рублей, теперь – 40 рублей. Анальгин стоил 10 рублей, теперь – 30-40 за 10 таблеток. И это цены на простейшие лекарственные препараты.

С отсутствием лекарств столкнулись пациенты с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и системной склеродермией: на препараты от этих заболеваний вырос спрос из-за их упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса.

О риске дефицита некоторых лекарств заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он сообщил, что на 17 лекарственных препаратов были установлены лимиты, чтобы держать на контроле их остатки. Уже сейчас ясно, что система требует дополнительного тестирования и полноценное введение маркировки возможно только к лету 2021 года, настаивают справороссы.

Партийцы уже подготовили запрос, который направят в адрес правительства РФ.