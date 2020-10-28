Жизнь взаймы. Как выиграть процедуру банкротства и списать долги по кредиту

Если вы не можете выплатить кредиты банкам, используйте законный способ списать долги. С 2015 года каждый гражданин России имеет на это право. По данным "БанкротПрофи", за это время от задолженностей избавились уже более 200 тысяч граждан. Компания помогает жителям Алтайского края решить проблему грамотно и без последствий через процедуру банкротства физического лица.

Это недорого и выгодно. В среднем списать долги можно всего за 5-25% от их размера. А ежемесячный платеж за юридические услуги – меньше платежа по кредиту.

Проблем с работой не будет, если вы не планируете становиться генеральным директором. Занимать эту должность в течение трех лет действительно будет нельзя.

Запрет на выезд за границу – миф из 2015 года. Такое ограничение не предусмотрено законом.

При необходимости вы сможете и дальше брать кредиты. Трудностей с одобрением не будет: банку даже выгодно выдать кредит банкроту, который не обременен другими выплатами.

Вам не нужно присутствовать в суде и оправдываться. Ваше участие в процессе минимально. Специалисты сделают все сами, а вы будете общаться только с вашим личным менеджером.

В результате работы "БанкротПрофи" вы получите определение об освобождении вас от исполнения обязательств. Все задолженности по кредитам, займам, штрафам и ЖКХ будут списаны. Кстати, звонки от коллекторов и банков прекратятся намного раньше – в течение нескольких недель после начала работы.

Как проходит процедура списания долгов?

Специалисты "БанкротПрофи":

Изучат вашу ситуацию, разработают стратегию. Помогут собрать документы. Продумают комфортную систему рассрочки платежей. Избавят от звонков банков и коллекторов. Представят ваши интересы в суде. Вручат определение о списании долгов.

В "БанкротПрофи" сразу посчитают и зафиксируют стоимость работ – без каких-либо внезапных переплат. Специалисты не только сохранят ваши деньги, но и окажут консультационную поддержку на всех этапах. Компания ведет работу по договору и дает гарантию успешного завершения дела.

"БанкротПрофи"

Телефон: 8 (3852) 59-01-39, 8-913-093-79-10.

Адрес: пр. Ленина, 54в, офис 304в.

E-mail: profibankrot@yandex.ru