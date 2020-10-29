В Горном Алтае за сутки выявили 172 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Республике Алтай зарегистрировали 172 случая COVID-19, сообщил региональный оперштаб по ситуации с заболеванием.

Диагноз подтвердился у 64 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 18 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у 18 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у 17 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у 15 жителей Чемальского района; у 13 жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у 12 жителей Чойского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Усть-Канского района; у трех жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Усть-Коксинского района; у двух жителей Турочакского района.

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 7271. Выздоровели за все время 4916 человек, в том числе 105 – за минувшие сутки.

Также в республике умерло еще двое пациентов с коронавирусом. За весь период от осложнений скончались 46 человек, в 41 случае причиной смерти стал COVID-19.