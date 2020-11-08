Скончался алтайский писатель Иван Кудинов

7 ноября в возрасте 88 лет ушел из жизни известный алтайский писатель Иван Павлович Кудинов. Об этом сообщил его сын, журналист Артем Кудинов на своей странице в Facebook.

"Прости и прощай, папа...", — написал сын писателя.

Что стало причиной смерти Ивана Кудинова, не уточняется.

Иван Кудинов родился 19 января 1932 года в селе Красные Орлы Залесовского района Алтайского края. Первая его книга — сборник рассказов "Цветы на камнях" — вышла в 1961 году.

До этого времени молодой автор служил в Тихоокеанском флоте. Первые очерки о моряках и корабельной службе опубликовал во флотской газете "Боевая вахта".

После демобилизации Кудинов работал в газете "Молодёжь Алтая", а позже в "Комсомольской правде" в качестве собственного корреспондента по Алтайскому краю.

В шестидесятые годы публиковался в журнале "Юность" с повестями "Погода завтра изменится", "Коралловый камень", "Федькин воз", "Покушение". В 1972 году выходит объемная повесть "Хлебозары", за которую автора удостоили литературной премии комсомола Алтая.

В 1971-1976 годах Иван Кудинов был руководителем Алтайской краевой писательской организации. Также он на протяжении 20 лет редактировал альманах "Алтай", был членом редакционного совета издательства "Современник" в Москве и редактором отдела прозы литературно-художественного журнала "Барнаул".

За писательскую карьеру Иван Кудинов получил множество премий, а его исторические романы "Сибирские огни", "Сельская молодежь", "Алтай" и "Барнаул" издавались не только в столице Алтайского края, но и в Новосибирске и Москве.