В 2021 году Россия потратит на борьбу с ковидом 2 трлн рублей

Расходы федерального бюджета на борьбу с коронавирусом в 2021 году составят 2 трлн рублей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

"На следующий год суммарно расходы, связанные с COVID-19, это в основном продолжение программ, – 2 трлн рублей", – сказал Белоусов.

Отвечая на вопрос о том, кого нужно поддерживать в первую очередь, предпринимателей или жителей страны, вице-премьер сказал: "Людей". По словам Андрея Белоусова, расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в 2020 году составили 4 триллиона рублей, пишет РИА Новости.