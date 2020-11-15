Эксперт рассказал, какие данные аферисты могут получить по вашему номеру телефона

Номер телефона может дать мошенникам гораздо больше информации, чем кажется. Аферисты могут узнать ваши ФИО и паспортные данные, а по ним установить благосостояния.

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству "Прайм" о том, что номер мобильного представляет большую угрозу для ваших данных.

"Эти угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных", – отметил эксперт.

По его словам, большая часть информации находится в открытом доступе и самые эффективные способы защиты – электронный паспорт и двухфакторная аутентификация.