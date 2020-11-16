Житель Алтая 20 раз ударил ножом собутыльника и пытался покончить с собой

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя райцентра Усть-Коксинского района, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

"Следствием установлено, что в ночь с 31 июля на 1 августа 2020 года обвиняемый находился в квартире потерпевшего в с. Усть-Кокса, где совместно распивал с ним спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый взял в руки нож и нанес им не менее 20 ударов в область лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей своего знакомого", – рассказали в ведомстве.

Судмедэксперты выяснили, что смерть наступила от проникающих колото-резаных ранений грудной клетки, с повреждениями желудочков сердца и легкого, приведших к обильной кровопотере.

Мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, но ему спасли жизнь, своевременно оказав медицинскую помощь.

Он своей вины в убийстве не признал. Несмотря на это, следователям удалось доказать обратное. Уголовное дело направили прокурору Усть-Коксинского района для утверждения обвинительного заключения.