Врач рассказал, почему не стоит увлекаться витаминами

Избыток витаминов опасен для здоровья, как и их нехватка, заявил врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный.

По его словам, ради укрепления иммунитета многие люди принимают поливитамины в больших количествах. Однако в таких добавках нет необходимости, если рационе есть свежие фрукты и овощи. Исключение составляют только йод для жителей некоторых регионов и витамин D для детей.

Врач подчеркнул, что при злоупотреблении витаминными комплексами человек может попасть в состояние гипервитаминоза, который нередко опаснее дефицита витаминов. Особенно опасен избыток витаминов A и D. Из-за этого у человека может появиться вялость, тошнота и даже рвота. Кроме того, есть риск получить токсическое поражение печени.

При этом ни дефицит, ни избыток витаминов не оказывают глобального влияния на иммунитет, констатировал Бессмертный в интервью радио Sputnik.