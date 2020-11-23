Шестилетняя сибирячка выпала из окна многоэтажки и выжила

В Томске шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в сугроб, осталась жива и самостоятельно вернулась домой.

По предварительным данным, ребенок получил перелом, однако позже эту информацию опровергли в пресс-службе областного Минздрава, пишет Telegram-канал "Раньше всех, ну почти". На данный момент состояние девочки оценивается как удовлетворительное, она находится в больнице.

Тем временем СУ СКР по Томской области начал проверку по сообщениям СМИ. По данным следователей, ребенок живет с мамой, которая на момент падения отсутствовала дома. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.