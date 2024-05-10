Появились подробности ДТП с участием грузовика и легковушки в пригороде Барнаула
Водителя иномарки отправили на медицинское освидетельствование
10 мая 2024, 13:41, ИА Амител
ДТП в Бельмесево / Фото: Константин Кладов / Barnaul 22
В ГИБДД Барнаула поделились подробностями ночного столкновения грузовика и легковушки рядом с поселком Бельмесево, сообщает Barnaul 22.
Предварительно установили, что 39-летний водитель Toyota Corona во время движения выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом под управлением 44-летнего мужчины.
От удара водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Его направили на медосвидетельствование.
Ранее очевидец сообщал, что автомобилист был пьян "в дрова".
18:00:12 10-05-2024
И в этом МЕСИВЕ кто то выжил?