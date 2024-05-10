Мужчины предлагают барнаульцам купить ворованные телефоны у ТЦ

Горожане просят обратить внимание на "бизнесменов"

10 мая 2024, 15:05, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

В Барнауле несколько мужчин предлагают людям купить ворованные телефоны. Об этом рассказали в сообществе "Черное и Белое Барнаул".

По словам автора сообщения, несколько продавцов приставали к людям прямо у входа в торгово-развлекательный центр "Европа". Предлагали купить парфюм и телефоны.

Больше всего возмутило очевидца то, что торговцы в открытую говорили, что предметы ворованные.

Горожане просят принять меры к "бизнесменам".