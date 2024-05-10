Мужчины предлагают барнаульцам купить ворованные телефоны у ТЦ
Горожане просят обратить внимание на "бизнесменов"
10 мая 2024, 15:05, ИА Амител
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033
В Барнауле несколько мужчин предлагают людям купить ворованные телефоны. Об этом рассказали в сообществе "Черное и Белое Барнаул".
По словам автора сообщения, несколько продавцов приставали к людям прямо у входа в торгово-развлекательный центр "Европа". Предлагали купить парфюм и телефоны.
Больше всего возмутило очевидца то, что торговцы в открытую говорили, что предметы ворованные.
Горожане просят принять меры к "бизнесменам".
22:52:36 10-05-2024
Они уже несколько лет орудуют, если это те, которые на "девятке" бежевой. Раньше на Галактике тёрлись.
13:30:28 11-05-2024
Парни цыгане,никто на это не обращает внимания.
15:13:23 11-05-2024
Недавно один иностранный специалист предлагал купить очень дёшево духи около Европы. Он не говорил, что духи ворованные, но это и так было понятно (зачем продавать духи очень дёшево? почему не выставить объявление на авито?)
20:58:04 11-05-2024
В начале весны у ТЦ Огни они одолевали.
06:33:52 12-05-2024
Рома (20:58:04 11-05-2024) В начале весны у ТЦ Огни они одолевали. ... Прям к Ромочке приставали, прааативные!
18:14:03 12-05-2024
Гость (06:33:52 12-05-2024) Прям к Ромочке приставали, прааативные! ... Сочувствую тебе, надо пить меньше)))