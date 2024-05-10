Акцию приурочили ко Дню Победы

10 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Акция "Лица Героев" в школе № 110 / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Еще одна барнаульская школа стала участником патриотического проекта "Лица Героев", который с начала учебного года реализуют алтайские единороссы вместе с партнерами. Художники изображают на школьных стенах защитников Родины разных времен.

А накануне Дня Победы на стене коридора школы № 110 нарисовали детей войны. Изображение нанес вертикальный принтер фирмы "ЯМогу принт". Также партнером акции выступил "Газпром газораспределение Барнаул". 8 мая представители компаний приняли участие в торжественном мероприятии в школе.

"Очень важно помнить, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране. И даже те, кто не воевал, безусловно, ощущали на себе все тяготы тех лет, терял родных и близких. Они тоже несут в себе память о войне, и главное – о подвиге нашего народа. Поэтому замечательно, что ученики этой школы будут каждый день видеть такую картину. Тем самым мы сохраняем в наших детях историческую память, что особенно важно в нынешнее время", – считает гендиректор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко.

Акция "Лица Героев" в школе № 110 / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае Марина Понкрашева рассказала, какие еще изображения появились в барнаульских школах.

Стену в Центре детских инициатив лицея № 3 после капитального ремонта по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" расписал представитель школы аэрографии Николая Замятина Виталий Гутыра. Он изобразил защитников Родины разных времен.

Барнаульская художница Александра Жеребило изобразила в школе № 24 летчицу времен Великой Отечественной войны, гвардии капитана Марию Долину. Она совершила 72 боевых вылета, сбросила на нацистов 45 тонн бомб, сбила три немецких истребителя.

В гимназия № 131 художница изобразила Матрену Вольскую. В 1942 году молодая учительница спасла от фашистов 3225 детей. Вместе с помощницами – коллегой Варварой Поляковой и медсестрой Екатериной Громовой – Матрена Вольская эвакуировала детей в тыл. Они преодолели пешком 200 километров через леса, болота и минные поля.

С помощью вертикального принтера на стене в Центре детских инициатив гимназии № 42 появился портрет Героя Советского Союза Александра Матросова, а в школе № 103 – портрет партизанки, Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

"Мы используем разные техники нанесения изображений. Все наши партнеры с уважением относятся к исторической памяти, за что им большое спасибо. История в нас, она вокруг нас, смотрит на подрастающее поколение со школьных стен", – говорит Марина Понкрашева.