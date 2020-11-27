Остались считанные дни. До какого числа жителям Алтая нужно заплатить налоги

Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря. Всего собственникам имущества в Алтайском крае необходимо заплатить 3,8 млрд рублей. Из них почти 2 млрд рублей – транспортного налога, 682 млн рублей – земельного, 1,154 млрд рублей – налога на имущество. В бюджет уже поступило больше половины начисленной суммы – 1,922 млрд рублей.

"УФНС рекомендует оплачивать налоги вовремя, чтобы избежать начисления пеней. Если не оплатить налоги до 1 декабря 2020 года, начисления превратятся в задолженность, которая будет расти. Для принудительного взыскания задолженности налоговая служба имеет право обратиться в суд", – рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Галина Суханова.

После получения судебного акта налоговые органы направляют документ в организацию, которая выплачивает должнику зарплату, стипендию или пенсию. В этом случае часть денег из ежемесячного платежа используют для погашения долга. Также налоговики могут обратиться к судебным приставам. Они вправе арестовать имущество должника или ограничить право выезда за рубеж.

Если у собственника недвижимости или транспорта нет налоговых льгот и при этом он не получил уведомление до 1 ноября, нужно самостоятельно обратиться в налоговую или МФЦ. Это можно сделать через "Личный кабинет налогоплательщика" или интернет-сервис "Обратиться в ФНС России".

Заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях, с помощью Единого налогового платежа и интернет-сервисов сайта ФНС России. Кроме того, с этого года платить налоги можно в многофункциональных центрах.

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Материалы разработаны в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".