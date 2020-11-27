Остались считанные дни. До какого числа жителям Алтая нужно заплатить налоги

Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря. Всего собственникам имущества в Алтайском крае необходимо заплатить 3,8 млрд рублей. Из них почти 2 млрд рублей – транспортного налога, 682 млн рублей – земельного, 1,154 млрд рублей – налога на имущество. В бюджет уже поступило больше половины начисленной суммы – 1,922 млрд рублей.
"УФНС рекомендует оплачивать налоги вовремя, чтобы избежать начисления пеней. Если не оплатить налоги до 1 декабря 2020 года, начисления превратятся в задолженность, которая будет расти. Для принудительного взыскания задолженности налоговая служба имеет право обратиться в суд", – рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Галина Суханова.
После получения судебного акта налоговые органы направляют документ в организацию, которая выплачивает должнику зарплату, стипендию или пенсию. В этом случае часть денег из ежемесячного платежа используют для погашения долга. Также налоговики могут обратиться к судебным приставам. Они вправе арестовать имущество должника или ограничить право выезда за рубеж.
Если у собственника недвижимости или транспорта нет налоговых льгот и при этом он не получил уведомление до 1 ноября, нужно самостоятельно обратиться в налоговую или МФЦ. Это можно сделать через "Личный кабинет налогоплательщика" или интернет-сервис "Обратиться в ФНС России".
Заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях, с помощью Единого налогового платежа и интернет-сервисов сайта ФНС России. Кроме того, с этого года платить налоги можно в многофункциональных центрах.
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Материалы разработаны в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".
Комментарии
Если у собственника недвижимости или транспорта нет налоговых льгот и при этом он не получил уведомление до 1 ноября, нужно самостоятельно обратиться в налоговую или МФЦ.
Хрен вам! Нет уведомления - нет налогов.
Они что совсем работать не хотят??? Вот пускай и проверяют кому отправили, а кому нет! А то столько народу сидит у них, а работать никто не хочет!!!
сам накопи-купи, сам узнай о налогах, сам заплати
неплохо они там устроились
В этом году ни наша семья, ни родственники не получили ни одного письма из налоговой.
Причем судя по трекам, части людей письма выслали, и почтальоны их, якобы, доставили. Но по факту писем в почтовых ящиках нет. Пропажа остается на совести почтальонов или самой Почты.
Ок. Можно подтвердить учетную запись на Госуслугах и через нее заходить на сайт налоговой в личный кабинет.
Вчера обошли 5 (пять) организаций, уполномоченных подтвердить личность, нигде этого не смогли сделать: кто-то ограничил прием из-за коронавируса (Центр занятости населения Строителей 41а), кто-то говорит: "мы не оказываем данную услугу" (Администрация Железнодорожного р-на Красноармейский 104, хотя на карте Госуслуг они отмечены), у кого-то по странному стечению обстоятельств "с сегодняшнего дня ответственный сотрудник в отпуске".
Чиновников много, а работать никто не хочет.
27.11.2020 09:57
хочу заплатить
сделайте личный кабинет на сайте налоговой смотрите начисления и оплаты и т.д.
Ежегодный лютый треш, который организовал пример-министр. В самом разгаре, тысячи людей пытаются доказать, что ни когда или очень давно владели этим автомобилем. Ну и с недвижимостью, тоже самое.
Налоговая - это филиал ада, на земле.
это филиал ада, на земле
Не то слово, они месяц искали заплаченные налоги за прошлый год, нашли, принесли извинения в письменном виде, а вчера пришло письмо из суда датированное августом о списании этих денег, уроды!
27.11.2020 10:01
- гость -
сделайте личный кабинет на сайте налоговой смотрите начисления и оплаты и т.д.
Так ровно для этого мы и бегаем. Надо подтвердить личность, чтобы пускало в ЛК налоговой через запись Госуслуг
27.11.2020 10:32
- гость -
повторяю. ЛК на сайте налоговой. и госуслуги тут не при делах
https://lkfl2.nalog.ru
ЛК дали в налоговой.