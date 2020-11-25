Узнай, кто звонит. Билайн запускает новую услугу определения номера

Билайн запускает новую услугу "Кто звонит". Теперь абоненты* могут получать информацию о неизвестном номере сразу во время вызова. На экране смартфона отобразятся название компании, категория деятельности организации или предупреждение о спаме. При этом автоматической блокировки входящих не происходит – абонент сам решает, отвечать на такой звонок или нет.

Чтобы пользоваться услугой, не нужно устанавливать какое-либо приложение или давать право доступа к телефонной книге и журналу звонков. Сервис также не требует работы интернета. Предоставляя услугу, Билайн не касается персональных данных пользователя и не отслеживает поступающие ему звонки.

Базу с телефонными номерами и информацией о них Билайн обновляет ежедневно. Все номера проходят тщательную модерацию. В ближайшем будущем в специальном разделе на портале оператора пользователи смогут получить более подробную информацию о конкретном номере, а также оставить обратную связь.

Воспользоваться услугой могут владельцы смартфонов с операционной системой Android или iOS. Стоимость услуги составляет 3 рубля в сутки.

* Предложение действует для абонентов любых тарифных планов, кроме тех, где по умолчанию включен запрет на все платные подписки: в частности, тарифные планы "Мобильный пенсионер", "Первый детский", а также для модемов. Услуга предоставляется на указанных условиях на территории всей России, за исключением территории Республики Крым и города Севастополя.