Алтайскому подростку грозит 10 лет колонии за 258 граммов конопли

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Кулундинского района, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Полицейские изъяли у парня 258 граммов засушенной конопли, что считается крупным размером. Юноша признал свою вину и рассказал, что в конце августа собрал наркотическое растение для личного употребления.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Следователи напомнили, что уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков наступает с 16 лет, а в отдельных случаях – с 14 лет.
Комментарии
Учитель ботаники попросил собрать гербарий...
заедет лет на 8. может, 5
Наш суд - самый гуманный
10 лет за каноплю,3 года за патрон, год за пиратскую Виндоуз, год за оскорбление полицейского. Короче, сразу пожизненное.
почему за коноплю 10 лет, а если пьяный водила сбил пешика , то 3-6 лет??
"почему за коноплю 10 лет, а если пьяный водила сбил пешика , то 3-6 лет??"
-----
Потому что законотворцы 321-ы всё о народе думают за поляма в месяц.
Пять литров пива или литр водки, вот это крупный размер. Личное употребление это не оборот. Декриминализируйте уже эту несчастную траву и прекратите ломать людям жизни!
2.12.2020 15:19
АБОРИГЕН
260 грамм травы в сухом весе, это полный пакет из М-Ра. Это явно не для себя, это фо сейл. По нынешнему законодательству трава - это наркотик. Продажа наркотиков - статья. Большой размер - большой срок. Всё логично.
Теперь ясно почему Аборигешку так плющит. Он на не наркотики подсел.
2.12.2020 15:19
АБОРИГЕН
Я летом за день литр водки спокойно, когда на даче.