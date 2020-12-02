Алтайскому подростку грозит 10 лет колонии за 258 граммов конопли

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Кулундинского района, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Полицейские изъяли у парня 258 граммов засушенной конопли, что считается крупным размером. Юноша признал свою вину и рассказал, что в конце августа собрал наркотическое растение для личного употребления.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Следователи напомнили, что уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков наступает с 16 лет, а в отдельных случаях – с 14 лет.