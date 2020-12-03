3 декабря в Алтайском крае ожидаются смог и гололедица

В Алтайском крае ближе к концу недели сохранится прохладная и почти безветренная погода, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

3 декабря в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Слабый воздушный поток будет способствовать накоплению загрязняющих веществ, поэтому над городом ожидается смог. Местами туман, изморозь и гололедица.

Метеорологи ожидают, что столбики термометров днем достигнут отметки -10…-15 градусов (в Барнауле – от -10 до -12 градусов).

Ночи останутся холодными: в ночь на 4 декабря прогнозируется температура от -20°C до -25°C (в предгорьяъ – от -14°C, а в Барнауле – от -20°C до -22°C).