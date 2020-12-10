В Алтайском крае объявили набор переписчиков для всероссийской переписи

В Алтайском крае объявили набор желающих стать участниками всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Региону предстоит нанять свыше 5,5 тысячи человек для работы в качестве контролеров и переписчиков. Треть из них будет работать в Барнауле. Перед началом переписи они пройдут обучение.

Опрос населения будут проводить с использованием планшетных компьютеров, поэтому необходимо наличие навыков работы с мобильными устройствами. Важными для переписчика качествами также являются коммуникабельность, стрессоустойчивость и ответственность.

Желающие стать переписчиками могут обращаться в структурные подразделения Алтайкрайстата в городах и районах края. Подробная информация о том, как стать переписчиком, также размещена на сайте ведомства.