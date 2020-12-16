Мишустин рекомендовал не увлекаться мерами по сдерживанию роста цен на продукты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не увлекаться мерами по сдерживанию роста цен на продукты питания. Его слова приводит РИА Новости.

"Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый "регуляторный раж", чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций", – сказал он, отметив, что этими инструментами нужно пользоваться своевременно, когда цены растут, и отказываться от мер, когда ситуация стабилизируется.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Он обратил внимание, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость сахара увеличилась более чем на 70%.

Позднее сообщалось, что в России могут заморозить цены на подсолнечное масло и сахар-песок на три месяца. Как затем пояснили в Минпромторге, фиксированные цены введут только в пределах Урала, а в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке будут действовать поправочные коэффициенты.