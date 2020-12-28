"Росводоканал" и ВЭБ.РФ определили будущее концессии в сфере водоснабжения

Качественная питьевая вода – это не только залог здоровья населения, но и генератор развития территорий. Именно поэтому федеральной программе "Чистая вода", благодаря которой уже к 2024 году 99% городского населения должно быть обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на уровне государства уделяется особое внимание. Барнаул вошел в число городов, где новый механизм уже начал свою работу. Пока речь идет о семи пригородных поселках, но вскоре концессия может распространиться на все муниципальные сети. Разбираемся, чего ждать горожанам.

Что тормозит движение к этой благой цели, какие меры будут предприняты для ее достижения в ближайшие годы и чего ожидать конечным потребителям – эти и другие вопросы представители правительства России, государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и "Росводоканала" обсудили в рамках онлайн-конференции "Разговор о воде начистоту: public talk о водоснабжении в России".

В рамках встречи участники официально заявили о создании на базе "Росводоканала" совместного предприятия для реализации проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов.

Вопрос ребром

Система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ Минстроя РФ показала, что более 60% происшествий в отрасли связано с объектами водоснабжения. Кроме того, из 13 млрд кубометров произведенной в стране воды до конечных потребителей доходит лишь около 10 млрд кубометров – остальное теряется из-за ветхих коммуникаций.

Поэтому, как отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, для ведомства принципиально стоит вопрос модернизации сетей на территории страны. И одним из наиболее перспективных вариантов решения проблемы является заключение концессионных соглашений между региональными и муниципальными властями и операторами систем водоснабжения.

Первые пошли

На сегодняшний день Барнаул вошел в число городов России, где механизмы концессии в сфере холодного водоснабжения и водоотведения уже запущены. В марте 2020 года между администрацией города и ООО "Росводоканал Барнаул" было подписано соглашение, в рамках которого ресурсоснабжающая организация приняла на обслуживание семь пригородных поселков.

Этот документ позволит в ближайшие 10 лет привлечь инвестиции, необходимые для строительства и модернизации сетей и других объектов системы водоснабжения и водоотведения, своевременного проведения плановых ремонтных работ и более качественного обслуживания коммунальных объектов.

Сейчас стороны обсуждают возможность трансформации действующего договора аренды остальных городских сетей в аналогичное соглашение. Всего, по данным Минстроя, на сегодняшний день в России заключено 990 концессионных соглашений по водоснабжению. За время их действия в отрасль уже привлечено около 230 млрд рублей.

Что будет с тарифами?

Самый главный вопрос, который "Росводоканалу" задают все потенциальные участники концессии и который, несомненно, волнует барнаульцев: что будет с тарифами?

Председатель наблюдательного совета "Альфа-Групп", крупнейшего акционера "Росводоканала", Михаил Фридман подчеркнул, что инвесторы не рассматривают этот проект как высокодоходный. Их, скорее, привлекает его стабильность и возможность внести лепту в создание благоприятной социальной и экономической среды в стране. "Тарифы находятся под жестким контролем группы ведомств разного уровня. И политическое руководство страны относится к этому вопросу крайне чувствительно. Поэтому идея повышения тарифов совершенно непопулярна, в том числе для нас. Нам представляется, что главный источник доходности концессии лежит в оптимизации затрат: увеличивается эффективность использования сетей, уменьшаются потери, тем самым сокращается себестоимость водоснабжения", – отметил Фридман.

Аналогичного мнения придерживается председатель ВЭБ.РФ (он выступает гарантом концессионных соглашений и инвестором со стороны государства) Игорь Шувалов.

"Когда мы запускаем частно-государственное партнерство, губернаторы спрашивают, как это повлияет на тариф. Опыт "Росводоканала", который мы изучили, – это очень ответственная финансовая политика: жесткая экономия ресурсов, никаких потерь и тем более воровства! Это дает нам уверенность, что тариф будет расти только обоснованно и только по согласованию с властями", – отметил Игорь Шувалов.

По словам председателя совета директоров "Росводоканала" Германа Хана, размер инвестиционной надбавки установлен в пределах 5%. Поэтому ожидать значительного увеличения стоимости воды для конечных потребителей едва ли стоит.

Добавим, что у барнаульского водоканала это не первый опыт работы в формате концессии. В марте 2020 компания приняла на обслуживание семь пригородных поселков. Их основная проблема – значительный процент износа сетей.

"В маленьких поселениях качество сетей изначально находится на совершенно другом уровне. Этим летом мы взяли на обслуживание пригород, который относится к территории Барнаула – краевой столицы. И даже там состояние коммуникаций оставляет желать лучшего. Наша задача – обеспечить жителей чистой и безопасной водой", – рассказал генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго.

Справка: в настоящий момент в зоне обслуживания "Росводоканала" проживают около 5,5 млн потребителей. В перспективе их число планируется увеличить до 20 млн, что составляет почти 20% всего рынка ХВС.