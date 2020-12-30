Умеренный снег. О погоде в Алтайском крае 30 декабря

30 декабря в Алтайском крае будет значительно теплее, чем в выходные. В самых холодных местах температура воздуха не опустится ниже -17°С.

В регионе термометры покажут -6...-11 градусов, местами по западу -12...-17 градусов. На большей части региона небольшой, местами по югу умеренный снег, метели. На дорогах гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит -8...-10 градусов. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

В ночь с 30 на 31 декабря ожидается -15...-20 градусов, местами по северо-западу до -30°С. На большей части территории небольшой, местами по югу умеренный снег. На дорогах гололедица.