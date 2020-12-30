Еще 28 единиц дорожной техники поступит в города и районы Алтайского края

Очередная партия дорожной техники поступит до конца года в города и районы Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

28 тракторов МТЗ, оборудованных щетками, отвалами и шнекороторами доставят в Барнаул, Бийск, Рубцовск, Алейск, Славгород, Белокуриху, Заринск, Горняк, Змеиногорск, а также в Третьяковский, Алейский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий и Усть-Пристанский районы.

"Поступившая техника предназначена для содержания муниципальной дорожной сети региона, протяженность которой составляет порядка 38 тысяч километров", – заметил глава ведомства Александр Дементьев.

Всего в 2020 году в крае приобрели дорожную технику на общую сумму около 1 млрд рублей. 61 единицу закупили для муниципальных образований и еще 40 – для краевых дорожно-строительных управлений.

Ранее учреждения соцобслуживания Алтайского края получили 24 новых автомобиля, на закупку которых потратили более 31 млн рублей.