Минтранс объяснил отсутствие новых автобусов в Барнауле ошибками в заявке властей

Министерство транспорта России объяснило отсутствие Барнаула и Бийска в числе городов, которые участвуют в 2021 году в нацпроекте по обновлению общественного транспорта, многочисленными ошибками и недочетами в документах. Кроме того, в заявке отсутствовала программа комплексного развития общественного транспорта в этих крупных городах.
Почему Барнаулу и Бийску отказали в новых автобусах?
Согласно данным федерального Минтранса, Бийск и Барнаул заняли 36-е и 44-е места в общем рейтинге заявок на обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта. Всего на участие в конкурсе поступило 63 заявки. В заявках алтайских городов не нашли ни комплексных программ развития, ни оценки экономического эффекта от модернизации. Были и другие замечания к заявкам мэрии. Удивительно, что Бийск эксперты оценили выше Барнаула, пишет "Толк".
В заявке краевой столицы эксперты не увидели подтверждения сохранения протяженности линий электротранспорта с 2010 года. Также возникли замечания к работе транспорта по нерегулируемым тарифам. На отклонение барнаульской заявки повлияло неполное оснащение городского транспорта системами электронной оплаты проезда.
"Также алтайские города не смогли составить конкуренцию другим заявкам из-за отсутствия единого проездного билета, который дает право на неограниченное количество поездок на всех маршрутах общественного пассажирского транспорта", – говорится в ответе ведомства.
Возникли у властей претензии и к работе транспорта по нерегулируемым тарифам. Бийские власти, в свою очередь, не прикрепили к заявке картограмму пешеходной доступности остановочных пунктов. Кроме того, по итогам рассмотрения заявки наукограда комиссия отметила низкий показатель территориальной доступности для многоквартирных жилых домов. Оба алтайских города не представили оценку социально-экономического эффекта от внедрения единого проездного билета.
Интересно, что для одобрения властей на обновление пассажирского транспорта необходимо вводить в городах выделенные полосы. Власти Барнаула (об этом еще заявлял бывший мэр города Сергей Дугин) уже много лет анонсируют появление "выделенки" на проспекте Ленина. Однако дальше громких заявлений ситуация не сдвинулась. Остается гадать, какие выводы от фиаско с документами сделают в администрации города. Тем более что Барнаулу необходима помощь в виде федеральных средств. Своими силами в мэрии обновить подвижной состав не смогут. А изношенность общественного транспорта в Барнауле достигла рекордных 98%.
Как неучастие в программе объяснили в мэрии Барнаула?
Немного иначе, чем в федеральном Минтрансе. В пресс-центре мэрии объяснили, что в случае попадания заявки в число агломераций – лидеров конкурсного отбора, предприятия пассажирского транспорта получают право на приобретение новых машин по лизинговой программе на льготных условиях, а не деньги на их покупку.
При направлении второй заявки от Барнаула на участие в конкурсе в 2021 году были учтены все замечания, что позволило подняться на более высокую позицию. По результатам отбора, обновление общественного транспорта в 2021 продолжится в семи агломерациях, набравших наибольшее количество баллов по итогам рассмотрения первой заявки и не использовавших весь свой лимит средств в прошлом году.
Поскольку города, израсходовавшие свой лимит в прошлые годы, не смогут продолжать участие в программе, администрация города продолжит работать в данном направлении вплоть до окончания срока реализации проекта БКАД.
А что это вообще за программа по обновлению общественного транспорта?
На эти цели второй год подряд в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на федеральном уровне заложено 3,5 млрд рублей. Регионы, прошедшие отбор, смогут закупить 305 автобусов и 107 троллейбусов.
В 2021 году новый транспорт поступит в Екатеринбургскую, Красноярскую, Казанскую, Воронежскую, Новосибирскую, Омскую, Самарско-Тольяттинскую, Пермскую, Череповецкую, Нижегородскую, Ивановскую, Кемеровскую и Саратовскую агломерации.
В 2019 году заявки на участие в программе подали 53 региона страны. По итогам конкурса были определены 12 городов-победителей, которые получили средства на экологически чистый транспорт. Ими стали: Белгород, Екатеринбург, Воронеж, Омск, Казань, Нижний Новгород, Череповец, Иваново, Кемерово, Липецк, Самара, Пермь. Здесь закупили около 500 новых трамваев и троллейбусов. Из федерального бюджета на это выделили 7 миллиардов рублей.
Таким образом, Барнаул стал едва ли не единственным крупным городом Сибири, который за два года не принял участие в проекте.
Комментарии
Вот и ответ. Криворукие власти не смогли подготовить документы должным образом. Всё остальное попытка оправдаться.
Логично было бы отправить, ответственных за это людей на биржу труда. Но....
Кстати они ещё и по итогам 2020 премии получили, красавчики
Верх некомпетентности! Причём вторая попытка подряд. Хотя,видя замечания,город мог эту заявку и не подавать-слишком много "не хватает".
Если сами местные власти не занимаются развитием общественного транспорта, то никто со стороны за них это делать не будет. Ситуация крайне позорная и печальная. Полная некомпетентность.
Неумение составлять грамотно документы ( когда край лишается многомилионных субсидий и фактически транспорта) приравнять к вредительству и лишить должности, по хорошему даже судить. Теперь будут поднимать стоимость проезда.
Зато город в Барнауле самый чистый!
Это даже не ошибка в заявке. Это реальное отсутствие какого либо развития ОТ по инициативе властей. Электротранспорт деградирует, автобусы большой вместимости заменяются маршрутками. Система общественного транспорта в городе отсутствует как таковая и является просто разрозненным набором маршрутов. В заявке конце концов можно было соврать, притянуть за уши, но местная власть проявила упорство в своей абсолютной ИМПОТЕНЦИИ.
Ну что вы?! Пойдут к Франку, а тот скажет ну повышаем еще на 3 руб, вам что от этих 3 руб? не помрете. Схема ясна, схема прокатана.
Наши депутаты не могут собственную декларацию о доходах правильно написать, что говорить о заявках там каких то
Кто этих неучей туда выбирает????
Транспорта в городе больше чем достаточно. Нет организации работы по графикам, нет должной зарплаты, нет уважения к пассажирам.
наш транспорт комерческий даже билетики не отдает, не говоря про валидаторы.
налоги платит от балды, но кушать вовремя не забывает, и аппетиты его растут не по годам.
Надо добиться отставки ответственных (вернее, БЕЗответственных) за подготовку и подачу заявки, а также министра транспорта края!
Вот тогда, может, и остальные начнут шевелить своими толстыми зaдами, приросшими к чиновничьим коеслам
Кто стоит за этим бизнесом? В чьих интересах отсутствие валидаторов?
А зачем столько человек в администрации, если заняться транспортом некому? Уж выделенные полосы сделать денег точно много не надо. 2 год уже понятно что без этого денег не выделят. На павлике сделайте выделенную полосу, чтобы автобусы быстрей потока ехали, в них людям и так не по кайфу, а они еще и в общем потоке.
как всегда из-за ошибки властей страдает народ
19.01.2021 12:36
Fkt
Вот зря вы им подсказочку даёте,ведь выделенные полосы загонят авто в одну/ две полосы.Народ взвоет от пробок и ломанётся в автобусы, а там другая засада-набивать будут под завязку,что двери не закрыть. Одно хорошо-пассажиров сильно прибавится и цена за проезд снизится!(мечтательно)
я так понимаю, они просто НИЧЕГО не делали.
и продолжают это ничегонеделать
кто напишет концепцию развития? франк или толик воронков?
они знают только концепцию развития собственного кармана
На отклонение барнаульской заявки повлияло неполное оснащение городского транспорта системами электронной оплаты проезда.
ишь чего захотели, маршрутки из тени вывести )))