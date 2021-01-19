Минтранс объяснил отсутствие новых автобусов в Барнауле ошибками в заявке властей

Министерство транспорта России объяснило отсутствие Барнаула и Бийска в числе городов, которые участвуют в 2021 году в нацпроекте по обновлению общественного транспорта, многочисленными ошибками и недочетами в документах. Кроме того, в заявке отсутствовала программа комплексного развития общественного транспорта в этих крупных городах.

Почему Барнаулу и Бийску отказали в новых автобусах?

Согласно данным федерального Минтранса, Бийск и Барнаул заняли 36-е и 44-е места в общем рейтинге заявок на обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта. Всего на участие в конкурсе поступило 63 заявки. В заявках алтайских городов не нашли ни комплексных программ развития, ни оценки экономического эффекта от модернизации. Были и другие замечания к заявкам мэрии. Удивительно, что Бийск эксперты оценили выше Барнаула, пишет "Толк".

В заявке краевой столицы эксперты не увидели подтверждения сохранения протяженности линий электротранспорта с 2010 года. Также возникли замечания к работе транспорта по нерегулируемым тарифам. На отклонение барнаульской заявки повлияло неполное оснащение городского транспорта системами электронной оплаты проезда.

"Также алтайские города не смогли составить конкуренцию другим заявкам из-за отсутствия единого проездного билета, который дает право на неограниченное количество поездок на всех маршрутах общественного пассажирского транспорта", – говорится в ответе ведомства.

Возникли у властей претензии и к работе транспорта по нерегулируемым тарифам. Бийские власти, в свою очередь, не прикрепили к заявке картограмму пешеходной доступности остановочных пунктов. Кроме того, по итогам рассмотрения заявки наукограда комиссия отметила низкий показатель территориальной доступности для многоквартирных жилых домов. Оба алтайских города не представили оценку социально-экономического эффекта от внедрения единого проездного билета.

Интересно, что для одобрения властей на обновление пассажирского транспорта необходимо вводить в городах выделенные полосы. Власти Барнаула (об этом еще заявлял бывший мэр города Сергей Дугин) уже много лет анонсируют появление "выделенки" на проспекте Ленина. Однако дальше громких заявлений ситуация не сдвинулась. Остается гадать, какие выводы от фиаско с документами сделают в администрации города. Тем более что Барнаулу необходима помощь в виде федеральных средств. Своими силами в мэрии обновить подвижной состав не смогут. А изношенность общественного транспорта в Барнауле достигла рекордных 98%.

Как неучастие в программе объяснили в мэрии Барнаула?

Немного иначе, чем в федеральном Минтрансе. В пресс-центре мэрии объяснили, что в случае попадания заявки в число агломераций – лидеров конкурсного отбора, предприятия пассажирского транспорта получают право на приобретение новых машин по лизинговой программе на льготных условиях, а не деньги на их покупку.

При направлении второй заявки от Барнаула на участие в конкурсе в 2021 году были учтены все замечания, что позволило подняться на более высокую позицию. По результатам отбора, обновление общественного транспорта в 2021 продолжится в семи агломерациях, набравших наибольшее количество баллов по итогам рассмотрения первой заявки и не использовавших весь свой лимит средств в прошлом году.

Поскольку города, израсходовавшие свой лимит в прошлые годы, не смогут продолжать участие в программе, администрация города продолжит работать в данном направлении вплоть до окончания срока реализации проекта БКАД.

А что это вообще за программа по обновлению общественного транспорта?

На эти цели второй год подряд в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на федеральном уровне заложено 3,5 млрд рублей. Регионы, прошедшие отбор, смогут закупить 305 автобусов и 107 троллейбусов.

В 2021 году новый транспорт поступит в Екатеринбургскую, Красноярскую, Казанскую, Воронежскую, Новосибирскую, Омскую, Самарско-Тольяттинскую, Пермскую, Череповецкую, Нижегородскую, Ивановскую, Кемеровскую и Саратовскую агломерации.

В 2019 году заявки на участие в программе подали 53 региона страны. По итогам конкурса были определены 12 городов-победителей, которые получили средства на экологически чистый транспорт. Ими стали: Белгород, Екатеринбург, Воронеж, Омск, Казань, Нижний Новгород, Череповец, Иваново, Кемерово, Липецк, Самара, Пермь. Здесь закупили около 500 новых трамваев и троллейбусов. Из федерального бюджета на это выделили 7 миллиардов рублей.

Таким образом, Барнаул стал едва ли не единственным крупным городом Сибири, который за два года не принял участие в проекте.