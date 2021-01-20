Между селами в Крутихинском районе вновь заработало автобусное сообщение. Решение приняли местные власти после встречи депутатов-справороссов с министром транспорта Алтайского края. Информация размещена на сайте реготделения партии.
Первый рейс автобуса из Камня-на-Оби до Крутихи (Прыганка, Волчно-Бурла, Маловолчанка, Долганка) состоялся 18 января. Маршрут не функционировал с марта 2020 года. Теперь автобусное сообщение будет осуществляться каждый понедельник, а в пятницу транспорт будет ходить до села Буян. "Пока сказали, что будет ездить автобус по одному разу в неделю, но если будет достаточная наполняемость, то сделают и по два раза, – рассказала депутат Долганского сельсовета Крутихинского района от СР Александра Лапина. – Многие не знали, но даже 18 января пассажиров в автобусе было достаточно – почти полный салон и туда, и обратно. Условия хорошие – тепло, удобно, – все довольны".
Перед новогодними праздниками депутаты от фракции "Справедливая Россия" в АКЗС подняли вопрос межмуниципальных перевозок в Алтайском крае на встрече с министром транспорта Александром Дементьевым. Депутат из Крутихи отмечала сложную ситуацию в районе, где пенсионеры и семьи с небольшим достатком без личного транспорта не могли даже купить лекарств (аптеки в селах не работают).
По словам Александры Лапиной, после коллективного обращения жителей района к справедливороссам, а также разговора с министром транспорта, местные власти начали решать проблему.
Комментарии
21й век. Сортиров нет. Горячей воды нет. Сообщения между населенными пунктами нет. Это утинская россия.
Это наша Россия. Мы избираемых своих представителей, мы с них спрашиваем. Знать надо дорогу на избирательные участке, власти и депутатам на местах.
Это прорыв или рывок?
20.01.2021 10:24
- гость -
Это прорыв или рывок?
Это развитие! Сначала надо всё закрыть и разломать Дать немножко подзабыть как было... А уж потом, в несравненно малых дозах возвращать. и Ура, народ ликует!