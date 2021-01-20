Между селами в Крутихинском районе вновь заработало автобусное сообщение. Решение приняли местные власти после встречи депутатов-справороссов с министром транспорта Алтайского края. Информация размещена на сайте реготделения партии.

Первый рейс автобуса из Камня-на-Оби до Крутихи (Прыганка, Волчно-Бурла, Маловолчанка, Долганка) состоялся 18 января. Маршрут не функционировал с марта 2020 года. Теперь автобусное сообщение будет осуществляться каждый понедельник, а в пятницу транспорт будет ходить до села Буян. "Пока сказали, что будет ездить автобус по одному разу в неделю, но если будет достаточная наполняемость, то сделают и по два раза, – рассказала депутат Долганского сельсовета Крутихинского района от СР Александра Лапина. – Многие не знали, но даже 18 января пассажиров в автобусе было достаточно – почти полный салон и туда, и обратно. Условия хорошие – тепло, удобно, – все довольны".

Перед новогодними праздниками депутаты от фракции "Справедливая Россия" в АКЗС подняли вопрос межмуниципальных перевозок в Алтайском крае на встрече с министром транспорта Александром Дементьевым. Депутат из Крутихи отмечала сложную ситуацию в районе, где пенсионеры и семьи с небольшим достатком без личного транспорта не могли даже купить лекарств (аптеки в селах не работают).

По словам Александры Лапиной, после коллективного обращения жителей района к справедливороссам, а также разговора с министром транспорта, местные власти начали решать проблему.