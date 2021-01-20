Алтайская компания получила 20 млн штрафа за подкуп арбитражных судей

В Алтайском крае суд признал АО "Кубанка" виновным в подкупе арбитражных судей по делу о нелегальном возмещении НДС. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Установлено, что представитель юридического лица передал через посредников незаконное денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей бывшему судье Арбитражного суда Алтайского края за принятие положительного решения по заявлению общества об обжаловании решений налогового органа", – рассказали в ведомстве.
В результате прокурор края завел административное дело по статье "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Суд же признал АО "Кубанка" виновным и оштрафовал его на 20 млн рублей.
В ведомстве также напомнили, что ранее бывшему судье краевого арбитражного суда вынесли приговор по статье "Получение взятки в крупном размере". Ему назначили наказание в виде семи лет колонии строгого режима. В отношении посредников также вынесли обвинительные приговоры.
Комментарии
Наглядный урок всем - НДС никому не простят, платить придется! Или тюрьма. Особенно тем кто рисует использует связи в уц и налоговой! Посадят всех, ну или заплатить свои кровные.
После запуска Мишустиным в Дубне контроля за схемами НДС. Выход один. Только платить.