Умерла болевшая ковидом мама барнаульского певца

Известный барнаульский вокалист Александр Балыков на своей странице в Instagram рассказал о смерти матери.

Тамара Балыкова ушла из жизни в возрасте 76 лет. По словам певца, ничего не предвещало беды до того, как женщина заболела коронавирусом.

"Еще три недели назад мы сидели вот тут, смеялись, дурачились с твоими внучками и строили грандиозные планы на 2021-й, – написал Балыков. – Потом случился проклятый ковид, ты говорила, что рядом со мной не страшно. Я старался как мог, но в этот раз я подкачал".

Александр Балыков участвовал во многих всероссийских вокальных шоу. В частности, в проекте "Главная сцена", стал финалистом "Фактора А", победителем "Русские теноры" на СТС. Выступил уже на многих музыкальных площадках мира.