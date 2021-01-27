Барнаулец потерял 18 тысяч рублей при попытке купить эхолот

30-летний барнаулец попытался купить эхолот через сайт объявлений в интернете и потерял почти 18 тысяч рублей, попавшись на удочку мошенников. Сначала он перевел оплату за устройство для ловли, которое оказалось нерабочим, а после потерял еще больше денег при попытке вернуть предоплату.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина нашел объявление на одной из интернет-площадок. Позвонив по указанному номеру телефона, он договорился о покупке и перевел на счет продавца 3,7 тыс. рублей.

После получения оплаты мошенник сообщил, что эхолот сломался и предложил вернуть перечисленную сумму. Для этого необходимо было перейти по ссылке и ввести данные карты. Барнаулец последовал указаниям продавца, после чего с его счета списали 14 тысяч рублей.

Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.