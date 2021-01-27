11-летняя девочка ушла из дома в Алтайском крае и едва не замерзла насмерть

35 полицейских, пятеро сотрудников МЧС и 15 местных жителей в течение трех часов искали 11-летнюю девочку, которая сбежала из дома после ссоры с родителями в селе Луковка Алтайского края. Школьница забрала пироги, печенье и зимнюю одежду, после чего в -23°С ушла в неизвестном направлении.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, родители обратились в полицию около 18:00, когда на улице начало темнеть. Найти девочку удалось в десятом часу вечера – глава администрации Луковского сельсовета Сергей Горбунов нашел заметенные следы, которые вели в сторону ленточного бора. Пройдя по ним, люди увидели ребенка, который очень замерз и уже не мог ни говорить, ни шевелиться от холода.

Чтобы вызволить ребенка из заснеженного поля, которое расположено в 1,5 километрах от объездной дороги, поисковикам пришлось обратиться к местному жителю Владимиру Гертеру, который на коне вывез школьницу на трассу. Девочку отогревали до приезда врачей.

Выяснилось, что мама беглянки думала, что та ушла на кружок, а когда поняла, что девочка не вернулась, и заметила пропажу вещей, обратилась в полицию.