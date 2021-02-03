Побегал и спрятал. Где купить беговую дорожку, которая поместится в любой квартире

Производители спортивных товаров для дома отмечают взрывной спрос на свою продукцию в последнее время. Часто это связывают с пандемией: с велотренажером и беговой дорожкой ты всегда сможешь потренироваться дома. А японская компания Yamaguchi предлагает еще и такие тренажеры, которые могут уместиться даже у вас под диваном. Рассказываем, почему люди "распробовали" домашний фитнес, чем хороши дорожки Yamaguchi и сколько они стоят.

Фитнес под диваном

Японский бренд Yamaguchi стал известен благодаря своему массажному оборудованию. В 90-е компания разработала свое первое массажное кресло, которое стало популярным во всем мире. Сейчас Yamaguсhi выпускает целую линейку товаров для массажа и фитнеса. Одним из хитов 2020-го года стали беговые дорожки компании.

Главная особенность тренажеров Yamaguchi – компактность. Большинство дорожек весьма громоздкие и не складываются, а потому дома для них нужно выделять специальное место. В японской компании пошли по другому пути: все модели (а в линейке их три) запросто помещаются под кровать или диван. Так что это прекрасный вариант даже для малогабаритной квартиры.

Например, Yamaguchi Runway-X (стоит 48 тысяч рублей) вообще не имеет поручней – это просто небольшая беговая площадка. И управляется она ногами: вы просто встаете на полотно, делаете несколько шагов и включаете тренажер.

Тем, кому привычнее держаться за поручни во время бега, подойдет модель Runway Pro X (цена – 76 тысяч рублей). По сути, это та же модель, но с удобной ручкой. Она складывается книжкой, а потому после занятий вы так же сможете убирать дорожку с видного места.

Ну а тем, кто любит тренировки с комфортом и музыкой, понравится Yamaguchi MAX. Эта дорожка стоимостью 118 тысяч рублей даже измерит ваш пульс – нужно просто взяться руками за поручни.

Кроме того, к каждому тренажеру можно подключить наушники: ведь с музыкой бегать куда веселее.

И в мороз, и в жару

Продажи тренажеров японской компании растут и в Барнауле, отмечает директор фирмы "ЮЭС Медика Барнаул" (представляет Yamaguchi на Алтае) Даниил Белов. Ведь мы часто пытаемся заставить себя бегать по утрам (и обещаем начать с понедельника), но каждый раз что-то мешает: то погода не та, то стадион слишком далеко от дома. С дорожкой Yamaguchi таких "веских" причин быть не может: нужно просто достать тренажер из-под дивана и начать тренировку.

"Умная" система дорожек даже сама подберет скорость: начинающие могут начать с простой ходьбы. Кроме того, модели японского бренда отличаются повышенной амортизацией: дорожка как бы "пружинит" под вами. Это уменьшает нагрузку на связки и суставы. А соседи, которые живут этажом ниже, даже не услышат, как вы занимаетесь фитнесом.

Кстати, беговая дорожка – это не только про похудение. Регулярные тренировки позволяют укрепить сосуды и улучшить работу сердца. Кроме того, бег помогает привести в тонус бедра и ягодицы, а также икроножные мышцы. Такие кардиотренировки – один из лучших способов улучшить метаболизм и самочувствие, уверены специалисты. При условии, что заниматься нужно регулярно. А это легко сделать, если ваш "комнатный стадион" всегда спрятан под диваном и раскладывается за несколько секунд.

Где купить?

Бренд Yamaguchi представлен в Барнауле тремя салонами. Кстати, тренажеры там всегда доступны для тест-драйва. Вы можете прийти в один из магазинов и немного пробежаться на понравившейся вам модели. А если выбор дается с трудом, квалифицированные консультанты всегда помогут и расскажут о преимуществах и особенностях каждой беговой дорожки.

Кстати, с одной беговой дорожкой покупатели чаще всего не уходят, подчеркивает Белов. В салонах можно найти множество самых разных тренажеров и массажеров для любых групп мышц. Некоторые из них вообще помещаются в карман. Корреспондент amic.ru протестировал главные "хиты" Yamaguchi и заверяет: это прекрасный способ расслабиться после рабочего дня и оставаться в тонусе.

А в компании уверены, что их продукция прекрасно подходит в качестве подарка. Особенно накануне 23 февраля и 8 марта.

Yamaguchi в Барнауле

ТРЦ Galaxy, 1 этаж

ТРК "Сити-центр", 1 этаж

ТРЦ "Арена", 2 этаж

Сайт: Yamaguchi.ru

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