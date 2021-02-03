Побегал и спрятал. Где купить беговую дорожку, которая поместится в любой квартире

Производители спортивных товаров для дома отмечают взрывной спрос на свою продукцию в последнее время. Часто это связывают с пандемией: с велотренажером и беговой дорожкой ты всегда сможешь потренироваться дома. А японская компания Yamaguchi предлагает еще и такие тренажеры, которые могут уместиться даже у вас под диваном. Рассказываем, почему люди "распробовали" домашний фитнес, чем хороши дорожки Yamaguchi и сколько они стоят.
Фитнес под диваном
Японский бренд Yamaguchi стал известен благодаря своему массажному оборудованию. В 90-е компания разработала свое первое массажное кресло, которое стало популярным во всем мире. Сейчас Yamaguсhi выпускает целую линейку товаров для массажа и фитнеса. Одним из хитов 2020-го года стали беговые дорожки компании.
Главная особенность тренажеров Yamaguchi – компактность. Большинство дорожек весьма громоздкие и не складываются, а потому дома для них нужно выделять специальное место. В японской компании пошли по другому пути: все модели (а в линейке их три) запросто помещаются под кровать или диван. Так что это прекрасный вариант даже для малогабаритной квартиры.
Например, Yamaguchi Runway-X (стоит 48 тысяч рублей) вообще не имеет поручней – это просто небольшая беговая площадка. И управляется она ногами: вы просто встаете на полотно, делаете несколько шагов и включаете тренажер.
Тем, кому привычнее держаться за поручни во время бега, подойдет модель Runway Pro X (цена – 76 тысяч рублей). По сути, это та же модель, но с удобной ручкой. Она складывается книжкой, а потому после занятий вы так же сможете убирать дорожку с видного места.
Ну а тем, кто любит тренировки с комфортом и музыкой, понравится Yamaguchi MAX. Эта дорожка стоимостью 118 тысяч рублей даже измерит ваш пульс – нужно просто взяться руками за поручни.
Кроме того, к каждому тренажеру можно подключить наушники: ведь с музыкой бегать куда веселее.
И в мороз, и в жару
Продажи тренажеров японской компании растут и в Барнауле, отмечает директор фирмы "ЮЭС Медика Барнаул" (представляет Yamaguchi на Алтае) Даниил Белов. Ведь мы часто пытаемся заставить себя бегать по утрам (и обещаем начать с понедельника), но каждый раз что-то мешает: то погода не та, то стадион слишком далеко от дома. С дорожкой Yamaguchi таких "веских" причин быть не может: нужно просто достать тренажер из-под дивана и начать тренировку.
"Умная" система дорожек даже сама подберет скорость: начинающие могут начать с простой ходьбы. Кроме того, модели японского бренда отличаются повышенной амортизацией: дорожка как бы "пружинит" под вами. Это уменьшает нагрузку на связки и суставы. А соседи, которые живут этажом ниже, даже не услышат, как вы занимаетесь фитнесом.
Кстати, беговая дорожка – это не только про похудение. Регулярные тренировки позволяют укрепить сосуды и улучшить работу сердца. Кроме того, бег помогает привести в тонус бедра и ягодицы, а также икроножные мышцы. Такие кардиотренировки – один из лучших способов улучшить метаболизм и самочувствие, уверены специалисты. При условии, что заниматься нужно регулярно. А это легко сделать, если ваш "комнатный стадион" всегда спрятан под диваном и раскладывается за несколько секунд.
Где купить?
Бренд Yamaguchi представлен в Барнауле тремя салонами. Кстати, тренажеры там всегда доступны для тест-драйва. Вы можете прийти в один из магазинов и немного пробежаться на понравившейся вам модели. А если выбор дается с трудом, квалифицированные консультанты всегда помогут и расскажут о преимуществах и особенностях каждой беговой дорожки.
Кстати, с одной беговой дорожкой покупатели чаще всего не уходят, подчеркивает Белов. В салонах можно найти множество самых разных тренажеров и массажеров для любых групп мышц. Некоторые из них вообще помещаются в карман. Корреспондент amic.ru протестировал главные "хиты" Yamaguchi и заверяет: это прекрасный способ расслабиться после рабочего дня и оставаться в тонусе.
А в компании уверены, что их продукция прекрасно подходит в качестве подарка. Особенно накануне 23 февраля и 8 марта.
Yamaguchi в Барнауле
ТРЦ Galaxy, 1 этаж
ТРК "Сити-центр", 1 этаж
ТРЦ "Арена", 2 этаж
Сайт: Yamaguchi.ru
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Комментарии
тестируйте перед покупкой, мало людей могут ходить по этому виду дорожек без поручней
в рекламе все красиво
118 тысяч рублей даже измерит ваш пульс
за такие я деньги могу лично вам мерить пульс каждый день в течении года)))
Там у них дорожки для ходьбы в основном, скорость 6 км/час, для бега очень дорогие.
Научу ходить по улице за бесплатно)
у меня аж глаз задёргался от таких цен
Людям купившим за такие деньги не нужно будет прятать ее куда либо, у них квартиры огромные.
> 118 тысяч рублей даже измерит ваш пульс
> за такие я деньги могу лично вам мерить пульс каждый день в течении года)))
Если даже работать измерильщиком пульса по 12 часов в день без выходных, то стоимость часа работы составит 18000/365*12 = 3879.45 рублей.
Неправильно посчитала: 118000/(365*12) = 26.94 - меньше 30 рублей за час. Даже если брать среднюю длительность тренировок 3 в день, то будет около 100 рублей в час.
то будет около 100 рублей в час.
норм, куда выезжать?
....мы часто пытаемся заставить себя бегать по утрам (и обещаем начать с понедельника), но каждый раз что-то мешает:...
А будет то же самое, только со стоящем в углу памятноком за 100 тр.
Никого не удивляет японская фамилия "Ямогучий". Чем больше изучаю Восток и Азию, тем больше убеждаюсь что русский язык главенствовал на всей планете в прошлом.
угу, два года назад куплена дорожка б\у, на месяц хватило, думаю на а...о выставить, пусть у других постоит)))
зачем она?
на прежние модели хоть вещи можно вешать