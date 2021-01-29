Более 100 единиц спецтехники выведут на дороги Барнаула 29 января

29 января для уборки снега в Барнауле задействуют 102 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вручную тротуары, лестничные пролеты и подходы к остановкам очищают 99 дворников и 39 грузчиков.

В ночь с 28 на 29 января с улиц Барнаула вывезли 7391 кубометр снега. Убирали его с проспектов Ленина, Социалистического, Красноармейского, Калинина, площадей Баварина, Октября, участков улиц Молодежной, Димитрова, Мерзликина, Папанинцев, Юрина, Северо-Западной, 80-й Гвардейской Дивизии, 2-й Северо-Западной, А. Петрова, 42-й Краснознаменной Бригады, Исакова, Власихинской, Попова, Аванесова, Змеиногорского тракта.