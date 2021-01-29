Когда нужна конфиденциальность. Что такое zoom-кабины для офиса

Уровень шума в современных open-space офисах может достигать 60 Дб. Это может стать серьезной проблемой для офисных сотрудников, особенно тех, которым приходится постоянно вести переговоры – по телефону, Skype, Zoom. А таких становится все больше: в условиях пандемии Covid-19 бизнес вынужден "уйти" в онлайн, и большая часть встреч и переговоров проводится именно в таком формате.

Нужно ли в таком случае отказываться от формата open-space? Наоборот, нужно найти компромисс между совместной работой коллектива и конфиденциальностью каждого отдельного сотрудника. А соблюсти баланс помогут акустические кабины.

Офисные акустические кабины – это своего рода мини-переговорные комнаты, которые обеспечивают качественную звукоизоляцию в open-space пространствах. Сотрудники офиса пользуются ими не постоянно, а только по мере необходимости – во время zoom-переговоров, вебконференций, важных звонков. Словом тогда, когда важно избавиться от окружающего шума и раздражающих факторов, сосредоточиться и сконцентрироваться.



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