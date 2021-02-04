Барнаулец превратил проспект Красноармейский в трассу для сноуборда

Житель Барнаула продемонстрировал, что для катания на сноуборде совсем не обязательно отправляться в Шерегеш или Белокуриху.

При должной смекалке потренироваться можно и не выезжая из краевой столицы. Оказалось, что для этого достаточно нечищеного тротуара на проспекте Красноармейском.

"Когда очень хочется на снежные склоны, но и в твоем городе выпали тонны снега", – гласит подпись к видеозаписи, размещенной в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Один из комментаторов признался, что проделывал аналогичные трюки еще около 10 лет назад.

Напомним, ранее российский миллиардер Аркадий Ротенберг анонсировал строительство крупного горнолыжного курорта в Алтайском крае. Он будет включать от двух до четырех гондольно-кресельных подъемников и от пяти до двенадцати горнолыжных трасс общей протяженностью до 20 км.