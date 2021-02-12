ЕР предложила защищать минимальный гарантированный доход от списания за долги

В Государственную Думу фракция "Единая Россия" внесла законопроект, который позволит защитить минимальный гарантированный доход жителей страны от списания за долги. Информация об этом появилась на сайте ЕР. Как рассказал один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, данная инициатива стала частью партийной стратегии, которая обеспечивает защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника "под ноль" – на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму.

"Ни один человек в нашей стране не останется без средств к существованию – вне зависимости от того, сколько он задолжал", – отметил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

По его словам, норма – "это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан". Закон также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий.

Предполагается, что человек получит право указать один счет в одном банке, с которого не будут списывать МРОТ – если должник не знает об этом праве, то судебные приставы обязаны уведомить гражданина.

"Согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету в банке должны оставляться ежемесячные доходы не ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Обращаю внимание, речь идет об установлении дохода "не ниже", потому что при необходимости – например, если у должника имеются иждивенцы – сумма может быть выше", – заявил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.

Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за долги "Единая Россия" прорабатывала с профильными ведомствами. В августе инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. В январе ее одобрила и правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50% зарплаты человека. На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к величине прожиточного минимума, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне МРОТ, рискуют остаться даже без минимальных средств к существованию.

Инициатива "Единой России" позволит должникам сохранять на счетах суммы в размере МРОТ после всех взысканий. После того как закон будет принят, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, сможет определить один счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход. Главная цель инициативы – поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане России имели доход не ниже величины прожиточного минимума, отмечали ранее авторы законопроекта.