Ученый заявил о рекордной концентрации углекислого газа в атмосфере

Британский исследователь-натуралист, тележурналист Дэвид Аттенборо выступил перед заседанием СБ ООН, посвященном теме климата и безопасности. Он предупредил чиновников о том, что глобальное потепление уже началось и оно представляет собой главную угрозу человечеству.

"За последние 150 лет мир в среднем потеплел чуть более чем на градус Цельсия, и теперь наша атмосфера содержит такую концентрацию углекислого газа, которой не было в течение миллионов лет", – заявил Аттенборо.

По словам ученого, если процесс не остановить, это грозит дальнейшим повышением температуры, "опустошением океанов", "превращением лесов в пустыни", "затоплением городов" и "вымиранием видов".

"Что бы мы ни делали сейчас, некоторые из этих угроз, несомненно, станут реальностью в течение нескольких коротких лет. Другие могут при жизни сегодняшней молодежи разрушить целые города и общества, даже нарушить стабильность всего мира, – подчеркнул ученый. – Если мы продолжим идти нынешним путем, нам грозит крах всего, что обеспечивает нашу безопасность: производства продуктов питания, доступа к пресной воде".

По словам Аттенборо, странам необходимо сплотиться перед глобальной угрозой и принимать меры уже сейчас.

Ранее американские ученые из Ратгерского университета подсчитали, сколько людей могут пострадать от глобального потепления.

Согласно прогнозу экспертов, к концу столетия на планете потеплеет на 3°С. Однако распределение избыточного тепла пройдет неравномерно, что вызовет смертельно опасную жару в целом ряде стран.

Ее воздействию подвергнутся территории, где проживают 1,2 млрд человек. При повышении температуры на 1,5°С от жары будут страдать 500 миллионов человек, а при увеличении на 2°С – 800 млн человек, утверждают исследователи.