Послушать Марс. Ровер Perseverance передал на Землю видео и аудио с Красной планеты

Видео посадки марсохода Perseverance, который 18 февраля приземлился на планету, опубликовало агентство NASA. На кадрах можно увидеть все этапы спуска Perseverance, начиная с момента раскрытия парашюта в атмосфере и заканчивая отделением посадочного модуля.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ