Послушать Марс. Ровер Perseverance передал на Землю видео и аудио с Красной планеты

Видео посадки марсохода Perseverance, который 18 февраля приземлился на планету, опубликовало агентство NASA. На кадрах можно увидеть все этапы спуска Perseverance, начиная с момента раскрытия парашюта в атмосфере и заканчивая отделением посадочного модуля.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

"С момента раскрытия парашюта система камер охватывает весь процесс спуска, показывая часть напряженного путешествия марсохода к кратеру Езеро на Марсе. Кадры с камер высокой четкости на борту космического корабля начинаются на высоте 7 миль (11 км) над поверхностью, показывая сверхзвуковое раскрытие самого массивного парашюта, когда-либо отправляемого в другой мир, и заканчивается приземлением марсохода в кратере", – говорится в сообщении NASA.

Кроме этого, микрофон, который прикреплен к марсоходу записал звуки из кратера Джезеро 20 февраля (для лучшего эффекта рекомендуется слушать аудио в наушниках).

Во второй записи в течение нескольких секунд слышен марсианский бриз, а также механические звуки движения марсохода по поверхности.