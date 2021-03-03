У 92-летней жительницы Алтайского края украли сумку с продуктами

Полицейские задержали в Новоалтайске мужчину, подозреваемого в ограблении 92-летней пенсионерки, у которой он украл сумку с продуктами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"По предварительной информации, в конце января текущего года злоумышленник проследил за пожилой женщиной, которая купила продукты, вышла из магазина и направилась домой. Он вошел вслед за ней в подъезд и увидел, что бабушка присела на стоящий в помещении стул, чтобы передохнуть. Мужчина предложил ей свою помощь, якобы он намеревался донести ей продукты до квартиры. А когда пожилая женщина передала ему сумку, он тут же выбежал из подъезда. Нанесенный ущерб составил 3500 рублей", – рассказали в ведомстве.

Некоторое время мужчина успешно скрывался от стражей порядка, однако благодаря подробной ориентировке о злоумышленнике вскоре сообщили в полицию и его задержали. 56-летний подозреваемый дал признательные показания. В отношении него завели уголовное дело о грабеже.

Также отмечается, что мужчина не имеет постоянного места работы. Ранее его уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.