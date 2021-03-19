Ещё у одного российского банка отозвали лицензию за отмывание средств

Центробанк лишил лицензии краснодарский банк Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк). Кредитная организация находилась на 222-м месте среди российских кредитных организаций по величине активов.

Согласно сообщению регулятора, организация неоднократно нарушала требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансировании терроризма и была ориентирована на обслуживание интересов собственников. Кроме того, 70% ссудной задолженности на балансе оказалась низкокачественной.

ЦБ отмечает, что банк проводил непрозрачные операции для вывода средств за рубеж и сокрытия реальных финансовых потоков.

Напомним, что 12 марта стало известно об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у "ФорБанка". Организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В связи с этим к ней неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Кроме того, организация нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.