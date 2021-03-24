Умер голливудский актёр Джордж Сигал

Голливудский актёр Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет. Об этом его супруга рассказала порталу Deadline. По её словам, Сигал умер в результате осложнений после шунтирования.

Джордж Сигал – двукратный лауреат премии "Золотой глобус", номинант на премии "Оскар" и BAFTA. Наибольшую известность ему принесли роли в комедии "С шиком" (1973) и драме "Кто боится Вирджинии Вулф?" (1966).

Также он играл в картинах "Корабль дураков" (1965), "Пропавший отряд" (1966), "Меморандум Квиллера" (1966), "Ремагенский мост" (1969), "Любить" (1970), "Филин и кошечка" (1970), "Краденый камень" (1972) и "Забавные приключения Дика и Джейн" (1977).

Напомним, в конце февраля скончался актёр из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов.