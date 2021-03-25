Волейболистки "Алтай-АГАУ" вновь выиграли в Брянске

Волейболистки клуба "Алтай-АГАУ" одержали вторую победу в Брянске. Там проходит финал высшей лиги "Б" женского чемпионата России за 7-13 места. В турнире участвуют семь команд.

В среду, 24 марта, барнаульские девушки в упорной борьбе взяли верх над читинской "Забайкалкой" – 3:2 (16:25, 25:23, 25:19, 20:25, 15:3).

Напомним, в первой встрече "Алтай-АГАУ" обыграл "Балтийскую волну" из Ленинградской области со счётом 3:0.

В четверг, 25 марта, соперником барнаульских волейболисток станет иркутская "Ангара". Турнир в Брянске завершится 28 марта.