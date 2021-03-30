"Ростелеком" наградил победителей интеллектуальной игры "Ворошиловский стрелок"

"Ростелеком" выступил партнёром III Кубка Барнаула по интеллектуальному шоу "Ворошиловский стрелок". Компания подарила тройке команд-победителей сертификаты на бесплатный доступ к образовательному сервису "Лицей" сроком на пять месяцев.

"Ворошиловский стрелок" – игра на эрудицию. Выигрывает та команда, которая с помощью логических умозаключений и подсказок ведущего даёт правильные ответы и первой удаляет из игры команду соперников. Организаторами мероприятия выступили Российская ассоциация интеллектуальных клубов (РАИК), московский Центр интеллектуальных игр "Сириус", барнаульское представительство университета "Синергия" и комитет по делам молодёжи администрации Барнаула.

"Задача нашего вуза – давать направление студентам в интеллектуальное творчество, выявлять и развивать лидерскую активность и конкурентоспособность талантливой молодёжи Алтайского края. Как показывает игра, с каждым годом вовлечённых людей становится всё больше. Мы рады, когда встречаем их в числе наших студентов", – говорит директор университета "Синергия" в Барнауле Ирина Сорокина.

Состязание интеллектуалов с непредсказуемым финалом длилось четыре часа. По решению жюри первое место в игре заняла команда KenGuru, представляющая Барнаульскую классическую школу. На втором месте – "Прайд" из Алтайского бизнес-колледжа, на третьем – "Факел" из Барнаульского базового медицинского колледжа.

Тройка победителей получила кубки, медали и подарки. "Ростелеком" вместе с сертификатами на доступ к сервису "Лицей" вручил ребятам футболки, часы с фитнес-браслетом, наушники для смартфонов и другие сувениры.

"Мы с удовольствием поддерживаем интеллектуальные поединки, в которых соревнуются настоящие эрудиты. Чтобы расширить объём своих знаний, советуем школьникам посетить раздел "Развивающие курсы" сервиса "Ростелеком. Лицей", который содержит информацию о современных цифровых технологиях. Кроме того, в нём учат, как формировать здоровые привычки, развивать логику, память, речевые и другие навыки", – прокомментировал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Напомним, интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок" создано в 2008 году. Впервые игра состоялась на Всероссийском форуме "Селигер", затем успешно прошла на крупных молодёжных площадках "Таврида" и "Студенческий марафон". Уникальный отечественный проект получил высокие оценки экспертов и стал популярным в молодёжной среде. С 2010 года региональные отделения интеллектуальной игры "Ворошиловский стрелок" объединились в российскую ассоциацию.