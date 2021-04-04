Полиция не стала возбуждать дело против бийчанина, который выбросил щенка в окно

Полиция не нашла состава преступления в действиях бийчанина, который выбросил в окно трёхмесячного щенка. Как пишет группа "Сытый котик Бийск" в Instagram, правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела.

"Нет состава преступления. Делайте что хотите, хотите убивайте, хотите выкидывайте в окно. Где нормальные люди? Где законы? Никто никого не защищает", – пишет автор поста.

Девушка отмечает, что животное сейчас находится у неё – у него множественные переломы и он сильно боится людей.

Напомним, что об инциденте стало известно в конце марта. Девушка, наблюдавшая за происходящим, сняла расправу на видео и даже пообщалась с хозяином. По его словам, он взял собаку на передержку и ему его совсем не жаль. Как тогда сообщал "Бийский рабочий", 20 марта полицейские начали проверку по поводу происшествия.