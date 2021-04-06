Печка, дверь и лестница. Двое бийчан "разобрали" строительный вагончик и сдали в лом

Двое бийчан обокрали строительный вагончик для отдыха лесников. Добычей стали железная дверь, лестница и печка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, с заявлением в полицию обратился директор охранного предприятия. Стражам порядка удалось установить личности злоумышленников – ими оказались 29-летний и 35-летний жители Бийска.

Они признались, что увидели бесхозное сооружение, забрали часть конструкции и сдали в пункт приема металлолома. Сделка принесла им 2400 рублей, которые они потратили на собственные нужды.

Полиция возбудило уголовное дело. Задержанные написали явки с повинной и сейчас находятся под подпиской о невыезде.