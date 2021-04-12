Студенты АлтГТУ вышли в полуфинал международного чемпионата CASE-IN

Студенты АлтГТУ успешно прошли отборочный этап Международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлению "Электроэнергетика". Участвовали 13 команд технического университета и Рубцовского индустриального института АлтГТУ.

Каждая из команд получила задание-кейс, посвящённое теме чемпионата "Устойчивое развитие". Участники должны были придумать концепцию на тему "Активные энергетические комплексы" и презентовать её. Экспертами выступили специалисты крупнейших энергетических компаний страны.

Первое место и путёвку в полуфинал чемпионата получила команда студентов кафедры "Электроснабжение промышленных предприятий" АлтГТУ "Путь кабелей" в составе Ильи Павличенко, Матвея Пестова и Ангелины Лавринец.

Серебряные награды и место в полуфинале получила команда "Линии без потерь" кафедры "Электрификация производства и быта" АлтГТУ, в которую вошли Дарья Мазур, Роман Миллер и Арина Петрова.

Команда кафедры "Электротехника и автоматизированный электропривод" "Демокрит" получила бронзовые награды отборочного этапа. Участники команды: Вячеслав Возов, Артем Есин, Никита Логвиненко и Елизавета Рязанова.

Благодарственные письма от организаторов чемпионата, а также дипломы победителям и призёрам вручил проректор по непрерывному образованию АлтГТУ Станислав Хомутов.

"Наш университет и наши студенты в пятый раз участвуют в чемпионате и несколько лет подряд выходят в финал CASE-IN. Это хороший практический опыт для вас, возможность приобрести новые знания, получить советы экспертов – топ-менеджеров ведущих российских промышленных компаний", – отметил Станислав Хомутов.

Полуфинал среди команд СФО состоится 22 апреля 2021 года в дистанционном формате. Финал Международного инженерного чемпионата CASE-IN традиционно пройдёт очно в Москве. В нём будут участвовать лучшие студенческие инженерные команды вузов из России и стран СНГ.

Победители финального этапа чемпионата получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах, а также смогут пройти практику в ведущих компаниях отрасли.