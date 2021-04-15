Директора бийской компании осудят за растрату 34 млн рублей

Директор одной из бийских компаний предстанет перед судом по обвинению в растрате денежных средств предприятия и невыплате заработной платы. Глава организации нанес ущерб в 34 млн рублей и задержал зарплату в размере 2 млн 320 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2018 году мужчина убедил жителя Бийска продать для нужд компании ряд объектов недвижимости по завышенной цене, которые были заведомо непригодны для использования, а средствами распорядится по своему усмотрению.

Зная, что организации не нужны эти объекты, он дал распоряжение подчиненным составить документы купли – продажи и перечислить деньги. Путем присвоения и растраты директор организации причинил материальный ущерб обществу на сумму 34 миллиона рублей.

Кроме того, директор не выплачивал зарплату сотрудникам. Общая сумма удержанных средств достигла 2 млн 320 тысяч рублей. При этом на счетах организации имелись необходимые средства, однако действуя в ущерб прав работников, он перераспределял деньги на иные цели, создавая видимость финансового благополучия компании.

В ходе предварительного средства обвиняемый свою вину не признал. На имущество директора и третьих лиц наложен арест на сумму более 34 млн рублей. Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.