Австралийские фермеры просят Владимира Путина помочь им переехать на Алтай

Семья Хэйров из Австралии в последние два года жила в России, но теперь им придется уехать на родину. Однако австралийцы не хотят домой и обратились за помощью к президенту Владимиру Путину.
"Мы надеемся открыть ферму в Алтайском крае и производить действительно качественные продукты питания, которые мы можем продавать, чтобы семьи могли иметь действительно хорошую еду для своих детей. Моим родителям пришлось вернуться в Австралию, чтобы продать нашу ферму в Австралии, а потом случилась пандемия, и Россия закрыла свои границы, и они не смогли вернуться в Россию", — рассказала свою историю Сабрина Хэйр.
Сейчас в Новосибирске остались только четыре члена семьи, но и у них скоро кончится студенческая виза, а разрешение на работу получить они не могут.
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Однако австралийцы не хотят домой
Больные что ли