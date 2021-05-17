В Алтайском крае задержали подозреваемого в совершении кражи из храма

В полицию Тальменского района поступило сообщение о том, что неизвестный сорвал замок и проник в храм. Оттуда неизвестный похитил около 3,5 тысячи рублей, крестик с цепочкой и газовую горелку.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался житель села Ларичиха, который признал свою вину.
Позднее правоохранители установили его причастность в совершении ещё трех краж. Молодой человек выбил окно и украл денежные средства в размере 900 рублей у пожилой пенсионерки 1927 года рождения, потом у знакомых совершил кражу бензопилы и похитил два сотовых телефона у односельчан, рассказали в МВД.
Комментарии
Трудно сдать на охрану.
17.05.2021 10:20
- гость -
Так и так под охраной - всевышнего...
17.05.2021 10:20
- гость -
"Трудно сдать на охрану"
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