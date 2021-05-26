Лёгкий, надёжный и с подсветкой: каким должен быть электросамокат для ребёнка

На улицах всё чаще можно встретить людей на электросамокатах. Это не просто "игрушка", а удобное и экологичное средство передвижения. Такие гаджеты позволяют быстро добраться в любую точку города, минуя пробки и загруженный общественный транспорт.

Особый интерес к электросамокатам, как правило, проявляют дети. К счастью, таким транспортом легко управлять – справится даже школьник. В Барнауле купить электросамокат для ребёнка можно в магазинах и на сайте сети "Телефоника". Там представлен широкий ассортимент гаджетов для всех возрастов.

Hiper Wing K1 – идеальный вариант для первого знакомства ребёнка с электротранспортом. Компактность и относительно небольшой вес делают его мобильным, а ограничитель скорости до 6 км/ч не даст разогнаться, чем обезопасит движение.

Специальная линейка электросамокатов для детей от 6 лет – Ninebot eKickScooter Zing. Их вес всего 7,9 кг – ваш ребёнок сможет переносить его самостоятельно. Шины обеспечивают надёжное сцепление с дорогой. Ручки самоката покрыты износостойким и гипоаллергенным EVA-материалом, безопасным для нежной детской кожи.

В гаджете установлены три скоростных режима и тройная система торможения для максимальной безопасности. Встроенный в батарею контроллер обеспечивает защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева, а при снижении уровня заряда подаст сигнал индикаторами.

Для подростков и детей от 8 лет подойдёт электросамокат Ninebot by Segway KickScooter Zing E10. Он немного больше, и, соответственно, тяжелее.

Для взрослых отличным вариантом будет электросамокат Ninebot by Segway KickScooter E25A. Он развивает скорость до 28 км/ч и способен преодолеть до 25 км на одном заряде аккумулятора. Весит всего 14,3 кг, компактно складывается и может легко поместиться в багажнике машины или войти в маленький лифт. Необычная фишка – светодиодная RGB-подсветка, которая в ночное время работает как дополнительное освещение.

Электросамокат Vector Pro Black Mizar при небольшом весе в 13,5 кг способен выдержать до 150 кг. Встроенного аккумулятора хватит на 35 км. Дисковый тормоз самоката чутко реагируют на степень нажатия, поэтому о безопасности можно не беспокоиться.

Электросамокат – одно из самых выгодных вложений в свой комфорт и удовольствие в летний период. С ним о пробках и душных переполненных автобусах можно забыть. Приходите в магазины "Телефоника" и выбирайте гаджет, который подойдёт именно вам.

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