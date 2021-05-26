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Лёгкий, надёжный и с подсветкой: каким должен быть электросамокат для ребёнка

, ИА "Амител"
На большинстве детских самокатов установлены дополнительные функции для безопасности

На улицах всё чаще можно встретить людей на электросамокатах. Это не просто "игрушка", а удобное и экологичное средство передвижения. Такие гаджеты позволяют быстро добраться в любую точку города, минуя пробки и загруженный общественный транспорт.

Особый интерес к электросамокатам, как правило, проявляют дети. К счастью, таким транспортом легко управлять – справится даже школьник. В Барнауле купить электросамокат для ребёнка можно в магазинах и на сайте сети "Телефоника". Там представлен широкий ассортимент гаджетов для всех возрастов.

Hiper Wing K1 – идеальный вариант для первого знакомства ребёнка с электротранспортом. Компактность и относительно небольшой вес делают его мобильным, а ограничитель скорости до 6 км/ч не даст разогнаться, чем обезопасит движение.

Специальная линейка электросамокатов для детей от 6 лет – Ninebot eKickScooter Zing. Их вес всего 7,9 кг – ваш ребёнок сможет переносить его самостоятельно. Шины обеспечивают надёжное сцепление с дорогой. Ручки самоката покрыты износостойким и гипоаллергенным EVA-материалом, безопасным для нежной детской кожи.

В гаджете установлены три скоростных режима и тройная система торможения для максимальной безопасности. Встроенный в батарею контроллер обеспечивает защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева, а при снижении уровня заряда подаст сигнал индикаторами.

Для подростков и детей от 8 лет подойдёт электросамокат Ninebot by Segway KickScooter Zing E10. Он немного больше, и, соответственно, тяжелее.

Для взрослых отличным вариантом будет электросамокат Ninebot by Segway KickScooter E25A. Он развивает скорость до 28 км/ч и способен преодолеть до 25 км на одном заряде аккумулятора. Весит всего 14,3 кг, компактно складывается и может легко поместиться в багажнике машины или войти в маленький лифт. Необычная фишка – светодиодная RGB-подсветка, которая в ночное время работает как дополнительное освещение.

Электросамокат Vector Pro Black Mizar при небольшом весе в 13,5 кг способен выдержать до 150 кг. Встроенного аккумулятора хватит на 35 км. Дисковый тормоз самоката чутко реагируют на степень нажатия, поэтому о безопасности можно не беспокоиться.

Электросамокат – одно из самых выгодных вложений в свой комфорт и удовольствие в летний период. С ним о пробках и душных переполненных автобусах можно забыть. Приходите в магазины "Телефоника" и выбирайте гаджет, который подойдёт именно вам.

ООО "ТЛФ". ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОКПО 19233043, ОГРН 1172225032320. Юр. и факт. адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького, дом 29, офис 217. Директор: Черных Денис Александрович. Банк: расч. счет № 40702810502000016237, БИК 040173604, кор. счет № 30101810200000000604, доп. офис №8644/0794, 656038, ПАО "Сбербанк", г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106а.

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Автор:
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Комментарии

26.05.2021 08:25
- гость -

Часто вижу, как дети 10-12 лет раскатывают на самокатах по проезжей части. Едут по пешеходным переходам даже не убедившись, что их видят и пропускают, не глядя по сторонам. Родители вообще не учат своих детей правилам ПДД!

26.05.2021 09:16
- гость -

Самокат - отличный способ быстро выпилиться из жизни

26.05.2021 09:28
- гость -

каким должен быть электросамокат для ребёнка


НИКАКИМ!!!

26.05.2021 09:46
ЭЛЕКТОРАТ

Дети должны развиваться физически, значит это не САМОкат. В лучшем случае - велосипед.

26.05.2021 10:31
- гость -

Электросамокат нужно запрещать как квадроцикл, только на огороженных спецплощадках с организованным активным сопровождением (тех и мед надзор)

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