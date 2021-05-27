Что скрывают соцсети: в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера киносторис "Подслушано"

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере оригинального проекта в формате киносторис "Подслушано". Это детективный триллер о современных подростках и угрозах в интернете. Режиссёр-постановщик и автор сценария – Илья Куликов, создатель проектов "Мылодрама", "Полицейский с Рублёвки" и "Чернобыль. Зона отчуждения". Сериал "Подслушано" – совместный проект "МТС Медиа" и компании Legio Felix.

Главные герои этой истории – подростки, учащиеся средней школы. Пятеро друзей – Юра, Джулс, Лика, Крест и Костя – замечают, что их одноклассники стабильно пропадают. Учителя объясняют это внезапным решением их родителей о переезде в другой город. Пятеро друзей решают инициировать собственное расследование с помощью социальных сетей. Им придётся столкнуться не только с мистическими обстоятельствами, но и с реальными трагедиями в жизни своих одноклассников.

"Подслушано" – это наш второй проект в формате киносторис. Наша детективная история о подростках, расследующих таинственные исчезновения своих одноклассников, нацелена на аудиторию зрителей, которым столько же лет, сколько и героям на экране. Зритель сам решает, как и сколько смотреть – если есть время, можно выбрать формат полного метра, в обратном случае – небольшие эпизоды по 10-15 минут в формате сторис, разделённые по смыслу", – рассказал продюсер проекта Игорь Мишин.

Киносторис "Подслушано" выйдет 31 мая 2021 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.