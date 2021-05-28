Безопасность в дороге. Как правильно путешествовать по песчаным дорогам

Летний сезон – время выбираться на пляж, путешествовать по лесным и степным дорогам на своем авто. Если водителю предстоит проехать участок с песком, стоит руководствоваться определенными правилами, чтобы не застрять. Не беда, если понадобится помощь эвакуатора в г. Химки или любом другом населенном пункте – проблем не будет. В отдаленных же местах нужно полагаться на свои силы и водительские навыки.

Правила езды по песку

Движение начинают в том месте, которое имеет рельеф. Имеется ввиду, что лучше передвигаться по участку, где уже ступала нога человека либо проезжала какая-то техника. Если же пренебречь этим правилом, можно упасть вниз. Часто после больших ветров все ямы задуваются песком.

В случае если водитель предвидит скорое падение, не рекомендуется тормозить. В случае торможения автомобиль будет падать капотом вниз, что может привести к перевороту. Падать необходимо, не нажимая предварительно на педаль тормоза. Это будет достаточно безопасно, а также не грозит большим уроном кузову автомобиля.

При необходимости парковки лучше это делать на спуске или подъёме. Таким образом можно предотвратить случай невозможности трогания с места. При нахождении автомобиля на спуске или подъёме во время трогания он начнет катиться назад либо вперёд, что обеспечит лёгкий старт. Если же припарковаться в горизонтальном положении, то велика вероятность того, что не получится тронуться с места, так как колеса увязнут в песке.

Если автомобиль обладает большим количеством электроники, то ее по возможности необходимо отключить. Автомобиль должен двигаться по инерции. Если же во время пробуксовки электронные системы "задушат" двигатель, то автомобиль не выедет из песка. Для этого все умные системы нужно переключить в положение "off-road".

При наличии понижающей передачи ее стоит обязательно включить. В противном случае автомобилю просто может не хватить мощности для преодоления препятствия. Если же такой передачи нет, то не стоит заезжать в труднопроходимые песчаные участки, а также сильно газовать. Все движения автомобиля должны быть плавными и медленными. Так можно избежать зарывания в песке.

В случае застревания автомобиля не рекомендуется сильно газовать. Если выехать спокойно не получается, то большая пробуксовка закопает авто ещё больше. Лучше выйти и откопать колеса от песка, а также что-то под них подложить. Для этого можно использовать любые предметы, например, резиновые коврики. Кроме того, стоит оглянуться вокруг и проверить наличие деревьев, отломить пару веток и подложить под колеса. Также подойдут и различные камни или кирпичи. В общем, нужно накидать под колеса любые твердые предметы, обеспечив хорошее сцепление.