Стрим без сбоев и задержек: МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G

МегаФон развернул сеть 5G на стенде телекомпании НТВ на Петербургском международном экономическом форуме. Студия НТВ продемонстрирует участникам форума и зрителям преимущества работы телеканала с помощью 5G-соединения на примере информационных программ, создаваемых телеканалом в рамках форума.

"НТВ стал первым российским телеканалом, который покажет возможности работы 5G в прямом эфире и продемонстрирует, как слияние медиа- и инновационных технологий может выглядеть в будущем. Всего через несколько лет экономика производства контента может измениться в сторону оптимизации затрат и расширения вариативности предложения. Наша студия на ПМЭФ сейчас способна обеспечить полный цикл онлайн создания видеоконтента", – говорит генеральный директор НТВ Алексей Земский.

В отличие от прошлого года, НТВ активно задействовали дистанционное управление съёмочными аппаратами и значительно расширили сеть подключённых устройств, минимизировав провода. В итоге зритель получит более комфортное восприятие эфира, а профессионалы – прогрессивные решения рутинных задач.

Сигнал 5G будут обеспечивать две базовые станции. МегаФон демонстрировал скорость, достигавшую 4,1 Гбит/с, а задержку 5G сигнала на уровне 8 мс. Это особенно важно при проведении видеоконференций и мобильных трансляций и при передаче контента в более высоком разрешении, например, в 4К.

"Мы рады совместно с партнёрами продемонстрировать возможности связи пятого поколения и показать техническую готовность и операторов, и бизнеса к запуску новых форматов телевещания. Мы знаем, что НТВ традиционно использует в своей работе перспективные технологии. Сегодня россияне могут увидеть, как 5G обеспечивает трансляции с минимальными задержками и предоставляет новый уровень комфорта для зрителей", – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Сейчас российские телекомпании в основном осуществляют передачу видеосигнала с камер видеооператоров через специальные передающие устройства. Они формируют видеопоток, поступающий в виде стрима или отдельных файлов с помощью технологии 4G напрямую на сервер телеканала.

При таком способе доставки сигнала задержка во время стрима составляет 3-5 секунд. Это заметно на примере общения ведущего из студии с корреспондентом, находящимся на месте события. Одно из очевидных преимуществ связи 5G состоит в обеспечении канала передачи в несколько десятков раз шире того, чем в 4G. Таким образом, в производстве контента можно задействовать больше технических устройств, а задержки при передаче сигнала сократятся в 3-5 раз.

Наглядно разницу скоростей продемонстрирует корреспондент НТВ в режиме реального времени, общаясь с московской студией канала. Также будет установлен монитор, разделённый на две части, на который по двум каналам связи будет передаваться видеоконтент.

Другим примером, доказывающим преимущества работы в 5G, станет показ прямого эфира десяти каналов первого мультиплекса в HD, а также орбит НТВ, тематических каналов, канала "НТВ-Мир" и видеосигнала с камеры INSTA360 на студийных устройствах демонстрации контента.

Установленная на стенде НТВ монтажная станция продемонстрирует, в какой степени 5G упрощает и ускоряет оперативные работы. Станция будет подключена к серверу записи, передающему сигнал в формате FULL HD, благодаря низким задержкам и высокой скорости передачи материала поступающий видеоконтент будет обрабатываться в режиме реального времени.