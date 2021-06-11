Познер захотел увидеть поражение сборной России в матче Евро с Бельгией

Телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу на чемпионате Европы. Об этом сообщает Sport24.
Как отметил журналист, он с удовольствием посмотрит на поражение россиян в стартовой встрече. По мнению Познера, у отечественной сборной под руководством Станислава Черчесова минимальные шансы на успех.
Отдельно Познер заявил, что полностью уверен – российские футболисты не выйдут из группы, и у него нет сомнений, что команда не станет чемпионом Европы.
Напомним, чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу, 11 июня. Первый матч российские футболисты сыграют 13 июня против сборной Бельгии.
Комментарии
Не хороший человек.
Мне таки кажется что Вова немножечко еврей
Какая бы сборная у нас ни была, и то бы ей ни руководил - она у нас одна. Нужно поддержать ребят, т. к. вера в себя дает очень много. Бревнами еще успеем назвать.
А вы реально хотите, чтобы у людей, превративших наш футбол в то, что имеем, были какие-то ли успехи? Вы мазохисты?
А какое отношение имеет Познер к России?
11.06.2021 08:03
- гость -
превративших наш футбол
Ой, а у нас когда был футбол? Ни одного нормального стадиона при СССР.
11.06.2021 08:08
- гость -
Через попу оцениваешь - типа если ей удобно, то дело хорошее? На этих не стадионах трибуны полные даже во второй лиге собирались
11.06.2021 08:07
- гость -
Он работает пропагандистом сначала в ссср теперь в россии на телевидении, еще у него гражданство рф.
11.06.2021 08:54
гость
И что? А также гражданство Франции и США. Вся его семья живёт ТАМ, а этот по старой привычке проституирует ТУТ. У Моносона, Депардье и Сигала тоже гражданство есть, но эти проститутки как не имели к России никакого отношения, так и не имеют.
В России нет футбола,.....вы о чём?
11.06.2021 08:07
- гость -
Деньги здесь зарабатывает.
11.06.2021 09:09
АБОРИГЕН
Это был ответ на вопрос какое он отношение имеет к рф. И он не по старой привычке, это его работа и его отца.
11.06.2021 08:52
- гость -
На этих не стадионах трибуны полные даже во второй лиге собирались
У нас в одном поселке тоже всегда полные трибуны. Аж целых три скамейки. Это ни о чем не говорит.
11.06.2021 09:14
- гость -
Деньги здесь зарабатывает.
Есть такая профессия, гадить стране, говорят не плохо получают.
Про отца могу согласится. Упоротый коммуняка верующий в идеалы этого, как оказалось, полностью несостоятельного учения. Надо быть фанатиком чтобы работая в Голливуде и зарабатывая хорошие деньги, в итоге вернуться в СССР. А это туловище просто с флюгером на макушке и барометром на носу. Всегда будет за тех, кто у власти, при этом делая вид что это власть нормальная. Он сам неоднократно заявлял что Россия это не его родина, тут он только деньги зарабатывает своим проституированием. Он прожил пустую и никчёмную жизнь, пустив весь свой талант на поддержку людоедских режимов.
Пропиндосские проститутки тоже к России имеют мало отношения. Они граждане мира, здесь они зарабатывают
11.06.2021 09:47
гость
Например?