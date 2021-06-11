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Познер захотел увидеть поражение сборной России в матче Евро с Бельгией

, ИА "Амител"
По мнению журналиста, у российской команды нет шанса на выход из группы
Фото: risovach.ru

Фото: risovach.ru

Телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу на чемпионате Европы. Об этом сообщает Sport24.

Как отметил журналист, он с удовольствием посмотрит на поражение россиян в стартовой встрече. По мнению Познера, у отечественной сборной под руководством Станислава Черчесова минимальные шансы на успех.

Отдельно Познер заявил, что полностью уверен – российские футболисты не выйдут из группы, и у него нет сомнений, что команда не станет чемпионом Европы.

Напомним, чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу, 11 июня. Первый матч российские футболисты сыграют 13 июня против сборной Бельгии.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.06.2021 07:29
- гость -

Не хороший человек.

11.06.2021 07:49
- гость -

Мне таки кажется что Вова немножечко еврей

11.06.2021 07:51
Пионер

Какая бы сборная у нас ни была, и то бы ей ни руководил - она у нас одна. Нужно поддержать ребят, т. к. вера в себя дает очень много. Бревнами еще успеем назвать.

11.06.2021 08:03
- гость -

А вы реально хотите, чтобы у людей, превративших наш футбол в то, что имеем, были какие-то ли успехи? Вы мазохисты?

11.06.2021 08:07
- гость -

А какое отношение имеет Познер к России?

11.06.2021 08:08
- гость -

11.06.2021 08:03
- гость -
превративших наш футбол

Ой, а у нас когда был футбол? Ни одного нормального стадиона при СССР.

11.06.2021 08:52
- гость -

11.06.2021 08:08
- гость -

Через попу оцениваешь - типа если ей удобно, то дело хорошее? На этих не стадионах трибуны полные даже во второй лиге собирались

11.06.2021 08:54
гость

11.06.2021 08:07
- гость -

Он работает пропагандистом сначала в ссср теперь в россии на телевидении, еще у него гражданство рф.

11.06.2021 09:09
АБОРИГЕН

11.06.2021 08:54
гость
И что? А также гражданство Франции и США. Вся его семья живёт ТАМ, а этот по старой привычке проституирует ТУТ. У Моносона, Депардье и Сигала тоже гражданство есть, но эти проститутки как не имели к России никакого отношения, так и не имеют.

11.06.2021 09:09
анатолий

В России нет футбола,.....вы о чём?

11.06.2021 09:14
- гость -

11.06.2021 08:07
- гость -

Деньги здесь зарабатывает.

11.06.2021 09:22
гость

11.06.2021 09:09
АБОРИГЕН

Это был ответ на вопрос какое он отношение имеет к рф. И он не по старой привычке, это его работа и его отца.

11.06.2021 09:38
- гость -

11.06.2021 08:52
- гость -
На этих не стадионах трибуны полные даже во второй лиге собирались

У нас в одном поселке тоже всегда полные трибуны. Аж целых три скамейки. Это ни о чем не говорит.

11.06.2021 09:39
- гость -

11.06.2021 09:14
- гость -
Деньги здесь зарабатывает.

Есть такая профессия, гадить стране, говорят не плохо получают.

11.06.2021 09:39
АБОРИГЕН

Про отца могу согласится. Упоротый коммуняка верующий в идеалы этого, как оказалось, полностью несостоятельного учения. Надо быть фанатиком чтобы работая в Голливуде и зарабатывая хорошие деньги, в итоге вернуться в СССР. А это туловище просто с флюгером на макушке и барометром на носу. Всегда будет за тех, кто у власти, при этом делая вид что это власть нормальная. Он сам неоднократно заявлял что Россия это не его родина, тут он только деньги зарабатывает своим проституированием. Он прожил пустую и никчёмную жизнь, пустив весь свой талант на поддержку людоедских режимов.

11.06.2021 09:47
гость

Пропиндосские проститутки тоже к России имеют мало отношения. Они граждане мира, здесь они зарабатывают

11.06.2021 09:53
АБОРИГЕН

11.06.2021 09:47
гость
Например?

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