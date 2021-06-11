Познер захотел увидеть поражение сборной России в матче Евро с Бельгией

Телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу на чемпионате Европы. Об этом сообщает Sport24.

Как отметил журналист, он с удовольствием посмотрит на поражение россиян в стартовой встрече. По мнению Познера, у отечественной сборной под руководством Станислава Черчесова минимальные шансы на успех.

Отдельно Познер заявил, что полностью уверен – российские футболисты не выйдут из группы, и у него нет сомнений, что команда не станет чемпионом Европы.

Напомним, чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу, 11 июня. Первый матч российские футболисты сыграют 13 июня против сборной Бельгии.